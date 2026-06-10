FPIs ने भारतीय बॉन्ड्स में किया 10,000 करोड़ रुपये का निवेश बिज़नेस Jun 10, 2026

पिछले 4 कारोबारी दिनों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने भारतीय बॉन्ड्स में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। यह तेजी 2 बड़ी वजहों से आई है।

सरकार ने कुछ डेट इन्वेस्टमेंट से होने वाले मुनाफे पर टैक्स में पूरी छूट की घोषणा की है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशियों के लिए भारतीय बॉन्ड्स की एक बड़ी रेंज में निवेश करना आसान कर दिया है।

इसका नतीजा यह हुआ कि बॉन्ड यील्ड्स भी गिर गए, जो दिखाता है कि निवेशक भारत के डेट मार्केट को लेकर अब काफी भरोसेमंद महसूस कर रहे हैं।