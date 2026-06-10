अमेरिकी-ईरान तनाव बढ़ने और महंगाई की चिंता से जापानी येन को लगा झटका बिज़नेस Jun 10, 2026

अमेरिकी डॉलर में बुधवार को खास बदलाव देखने को नहीं मिली, जबकि अमेरिका-ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। दरअसल, ईरान पर आरोप लगा था कि उसने एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है।

हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि पायलट पूरी तरह सुरक्षित है। जब यह मामला शांत हो गया तो अब सभी की निगाहें अमेरिका के मई महीने के महंगाई आंकड़ों पर टिक गई हैं। इन आंकड़ों से ही पता चलेगा कि फेडरल रिजर्व आगे क्या कदम उठाएगा।