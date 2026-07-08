भू-राजनीतिक तनाव से शेयर बाजार में उथल-पुथल, सेंसेक्स 535 अंक गिरा

महंगा कच्चा तेल कर सकता है आर्थिक बढ़त को धीमा

विश्लेषकों का कहना है कि अगर, कच्चा तेल महंगा होता है तो भारत में महंगाई बढ़ सकती है और आयात बिल भी बड़ा हो सकता है।

ऐसे में देश की आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ने का डर है। इसी बीच, डॉलर के मुकाबले रुपया थोड़ा कमजोर हो गया। बाजार में भी उथल-पुथल काफी बढ़ गई, जिसका असर रहा कि इंडिया VIX करीब 7 फीसदी ऊपर चला गया। बाजार के ज्यादातर सेक्टर्स में शेयरों को नुकसान उठाना पड़ा।

हालांकि, फार्मा और IT कंपनियों के शेयरों ने बाकी से बेहतर प्रदर्शन किया। जहां सन फार्मा उन चुनिंदा शेयरों में से एक रहा जिसे फायदा हुआ, वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज और एशियन पेंट्स जैसी बड़ी कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा।