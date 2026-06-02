एंटीबायोटिक जेनच के आने के बाद भी क्यों लुढ़के वॉकहार्ट के शेयर? 

कंपनी खुद जेनच को मार्केट करेगी

वॉकहार्ट ने जेनच को अमेरिका और भारत से मिली मंजूरी के बाद 52 सप्ताह के नए उच्चतम स्तर को छुआ था। यह दवा मुश्किल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए भारत में ही विकसित की गई है।

आमतौर पर कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिलकर काम करती हैं, लेकिन वॉकहार्ट ने जैनीच को भारत और विदेश दोनों में खुद ही मार्केट करने का फैसला किया है।

कंपनी के संस्थापक हबीब खोराकीवाला ने बताया कि भारत में विकसित की गई किसी नई केमिकल एंटिटी के लिए यह पहला ऐसा मौका है, जो कंपनी के लिए गर्व का एक बड़ा पल है।