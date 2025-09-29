पेटीएम पर अब बना सकते हैं व्यक्तिगत UPI ID, जानिए तरीका
क्या है खबर?
भारत में UPI लेनदेन हर महीने अरबों की संख्या में हो रहे हैं और इसके साथ धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ा है। अब पेटीएम और गूगल पे ने एक नया फीचर शुरू किया है, जिससे यूजर्स अपनी UPI ID को खुद बना सकते हैं। न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, नई ID ईमेल एड्रेस जैसी दिखेगी और अक्षरों व अंकों का मिश्रण होगी। यह बदलाव डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाएगा और यूजर्स की निजता को मजबूत सुरक्षा प्रदान करेगा।
सुरक्षा और निजता का लाभ
पेटीएम और गूगल पे पर अभी तक ज्यादातर UPI ID मोबाइल नंबर से जुड़ी होती थीं, जिससे धोखेबाज उनका दुरुपयोग कर पाते थे। नई कस्टम ID सुविधा से मोबाइल नंबर छिपा रहेगा, जिससे अनजान लोगों द्वारा व्यक्तिगत जानकारी चुराना कठिन होगा। यह कदम यूजर्स का भरोसा बढ़ाएगा और लेन-देन को और सुरक्षित बनाएगा। इससे धोखाधड़ी की संभावना कम होगी और डिजिटल भुगतान पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और आसान महसूस होगा।
आसान प्रक्रिया से बदले UPI ID
पेटीएम ऐप पर कस्टम UPI ID बनाना सरल है। इसके लिए पहले ऐप खोलकर प्रोफाइल आइकन पर टैप करें और फिर UPI और भुगतान सेटिंग्स में जाकर लिंक किए गए सभी खातों की सूची देखें। अपनी मौजूदा ID देखने के लिए 'व्यू' पर क्लिक करें और अक्षरों व अंकों का उपयोग कर नई ID बनाएं। चाहें तो बैकअप ID भी सेट करें। यह प्रक्रिया आपके मोबाइल नंबर को छिपाकर डिजिटल भुगतान को और अधिक सुरक्षित बनाने में मदद करती है।