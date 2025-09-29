पेटीएम पर अब बना सकते हैं व्यक्तिगत UPI ID

पेटीएम पर अब बना सकते हैं व्यक्तिगत UPI ID, जानिए तरीका

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:13 pm Sep 29, 202509:13 pm

क्या है खबर?

भारत में UPI लेनदेन हर महीने अरबों की संख्या में हो रहे हैं और इसके साथ धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ा है। अब पेटीएम और गूगल पे ने एक नया फीचर शुरू किया है, जिससे यूजर्स अपनी UPI ID को खुद बना सकते हैं। न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, नई ID ईमेल एड्रेस जैसी दिखेगी और अक्षरों व अंकों का मिश्रण होगी। यह बदलाव डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाएगा और यूजर्स की निजता को मजबूत सुरक्षा प्रदान करेगा।