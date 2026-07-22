अडाणी पावर ने मुनाफे में लगाई 42 फीसदी की छलांग

इस तिमाही में कंपनी ने करीब 17 फीसदी ज्यादा बिजली बेची है और अपनी कुल उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 18,330 मेगावाट कर दिया है।

कंपनी ने जयप्रकाश एसोसिएट्स की बिजली संपत्तियों का अधिग्रहण भी पूरा कर लिया है। साथ ही, एक नए प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र को बिजली देने के लिए 25 साल का बड़ा सौदा भी तय किया है।

इतना ही नहीं, इसकी ज्यादातर भविष्य की विस्तार योजनाओं को पहले से ही पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिल चुकी है।