अडाणी पावर ने मुनाफे में लगाई 42 फीसदी की छलांग
अडाणी पावर ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए अपने मुनाफे में 42 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है।
पिछले साल के 3,385 करोड़ रुपये के मुकाबले इस बार यह आंकड़ा 4,806 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। कंपनी की आमदनी भी 34 फीसदी बढ़कर 18,902 करोड़ रुपये हो गई है।
इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह बिजली की बढ़ती खपत और कंपनी की उत्पादन क्षमता में किया गया इजाफा है।
महाराष्ट्र के लिए मिला 25 साल का बड़ा अनुबंध
इस तिमाही में कंपनी ने करीब 17 फीसदी ज्यादा बिजली बेची है और अपनी कुल उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 18,330 मेगावाट कर दिया है।
कंपनी ने जयप्रकाश एसोसिएट्स की बिजली संपत्तियों का अधिग्रहण भी पूरा कर लिया है। साथ ही, एक नए प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र को बिजली देने के लिए 25 साल का बड़ा सौदा भी तय किया है।
इतना ही नहीं, इसकी ज्यादातर भविष्य की विस्तार योजनाओं को पहले से ही पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिल चुकी है।