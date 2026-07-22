अडाणी ग्रीन एनर्जी का मुनाफा 19 फीसदी बढ़कर 983 करोड़ रुपये हुआ

कंपनी को बिजली सप्लाई से होने वाली आमदनी में भी 29 फीसदी का उछाल देखने को मिला है, जो अब 4,280 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह एनर्जी सेल्स में 30 फीसदी का इजाफा होना है।

अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपनी परिचालन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में भी 27 फीसदी का विस्तार किया है, जिससे यह अब 20.1GW हो गई है। इसमें गुजरात के खावड़ा पार्क में हुई बड़ी बढ़ोतरी भी शामिल है।

इन तमाम उपलब्धियों के साथ, अडाणी ग्रीन एनर्जी 2030 तक 50GW रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।