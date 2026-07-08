अडाणी समूह ने शेयर बेचकर जुटाए 15,000 करोड़ रुपये बिज़नेस Jul 08, 2026

अडाणी एंटरप्राइजेज ने हाल ही में एक बड़ी रकम जुटाई है। कंपनी ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के जरिए 15,000 करोड़ रुपये जुटाने का काम पूरा कर लिया।

इस ऑफर में कंपनी ने 5.2 करोड़ शेयर 2,883 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बेचे। यह कीमत बाजार भाव से करीब 5 फीसदी कम रखी गई थी, ताकि बड़े निवेशक इसकी तरफ आकर्षित हों और कंपनी के पास पर्याप्त पूंजी जमा हो सके।