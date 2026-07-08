भारत रिटेल-FMCG GCCs में बना दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र

वरिष्ठ AI विशेषज्ञों की भारी कमी

इस उछाल की मुख्य वजह भारत का विशाल टैलेंट पूल, सरकार की व्यवसाय-अनुकूल नीतियां और यहां की कम लागत है। ये सब मिलकर दुनियाभर की कंपनियों को अपनी ओर खींच रहे हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का भी इसमें बड़ा हाथ है। इन GCCs में 5 से 7 फीसदी कर्मचारी AI से जुड़े कामों में लगे हैं, जो दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है।

हालांकि, ज्यादातर नौकरियां अभी बेंगलुरु और मुंबई जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित हैं, लेकिन अब छोटे शहरों में भी भर्तियां तेजी से बढ़ रही हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, 2028 तक टेक्नोलॉजी से जुड़े पदों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन वरिष्ठ AI विशेषज्ञों की कमी अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।