यह बड़ी कंपनी AI का इस्तेमाल नहीं सीखने वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी

दुनिया की कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करने के लिए जोर रही हैं। इसी क्रम में अब एक्सेंचर ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि अगर वे AI के दौर में खुद को नए कौशल में ढाल नहीं सकते, तो कंपनी छोड़ दें। कंपनी की मुख्य कार्यकारी जूली स्वीट ने बताया कि सीमित समय में सभी को दोबारा प्रशिक्षित करना संभव नहीं है, इसलिए केवल वही कर्मचारी रहेंगे जो AI को अपनाने में सक्षम हैं।

योजना पुनर्गठन योजना और छंटनी एक्सेंचर ने 86.5 करोड़ डॉलर (करीब 7,650 करोड़ रुपये) की पुनर्गठन योजना का ऐलान किया है। अगस्त के अंत तक कर्मचारियों की संख्या घटकर 7.79 लाख रह गई, जबकि 3 महीने पहले यह 7.91 लाख थी। कंपनी ने नवंबर तक छंटनी जारी रखने का निर्णय लिया है। यह कदम कंपनी को अगले वित्त वर्ष में परिचालन लाभ मार्जिन को 10 आधार अंकों की दर से बढ़ाने में मदद करेगा। कठिन उद्योग परिस्थितियों के बावजूद कंपनी अपने लक्ष्य पर कायम है।

मुनाफा राजस्व और मुनाफे में बढ़ोतरी कर्मचारियों की संख्या घटाने के बावजूद एक्सेंचर ने पिछले वित्त वर्ष में मजबूत प्रदर्शन किया। अगस्त तक का राजस्व 7 प्रतिशत बढ़कर 69.7 अरब डॉलर (लगभग 6,100 अरब रुपये) पहुंचा, जबकि शुद्ध आय 6 प्रतिशत बढ़कर 7.83 अरब डॉलर हो गई। विश्लेषकों को आशंका थी कि मुश्किल बाजार हालात से मुनाफा प्रभावित हो सकता है, लेकिन कंपनी ने साबित किया कि उसका पुनर्गठन कदम प्रभावी है और वह अपने लाभ के लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम है।