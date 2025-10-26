अगले सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में 4 IPO देंगे दस्तक, जानिए कब खुलेंगे
क्या है खबर?
आगामी सप्ताह में 4 नए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के साथ भारतीय शेयर बाजार में हलचल मचने वाली है। मुख्य सार्वजनिक निर्गमों में ओर्कला इंडिया का IPO और लघु और मध्यम उद्योग (SME) निर्गमों में जयेश लॉजिस्टिक्स, गेम चेंजर्स टेक्सफैब, सेफक्योर और श्रीजी ग्लोबल FMCG के आरंभिक निर्गम शामिल हैं। इससे निवेशकों को पैसा लगाने का मौका मिलेगा, हालांकि नए IPO के अलावा आगामी सप्ताह बाजार में कोई नई कंपनी सूचीबद्ध नहीं होगी।
ओर्कला
कब खुलेगा ओर्कला इंडिया का IPO?
ओर्कला इंडिया का सार्वजनिक निर्गम 29 अक्टूबर को खुलेगा और 31 अक्टूबर को बंद होगा। इसका प्राइस बैंड 695 से 730 रुपये/शेयर निर्धारित किया गया है। इसी के साथ जयेश लॉजिस्टिक्स का 27 अक्टूबर को खुलेगा और 29 अक्टूबर को बंद होगा, जिसका प्राइस बैंड 116 से 122 रुपये/शेयर निर्धारित किया है। इसके अलावा 96-102 रुपये/शेयर प्राइस बैंड वाले गेम चेंजर्स टेक्सफैब का निर्गम 28 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 30 अक्टूबर को बंद होगा।
सेफक्योर
सेफक्योर का निर्गम इस दिन देगा दस्तक
अगले सप्ताह शेयर बाजार में सेफक्योर का IPO 29 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 31 अक्टूबर को बंद होगा। इसकी कीमत 102 रुपये/शेयर तय की गई है। इसके अलावा श्रीजी ग्लोबल FMCG का निर्गम 4 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 7 नवंबर को बंद होगा। इसका प्राइस बैंड 120-125 रुपये/शेयर निर्धारित की गई है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के प्रबंध निदेशक और सह-प्रमुख संजीव प्रसाद ने कहा, "2025 में बड़े निर्गम देखने को मिलेंगे।"