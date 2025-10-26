अगले सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में 4 IPO देंगे दस्तक, जानिए कब खुलेंगे 

अगले सप्ताह शेयर बाजार में 4 IPO पेश होंगे

क्या है खबर?

आगामी सप्ताह में 4 नए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के साथ भारतीय शेयर बाजार में हलचल मचने वाली है। मुख्य सार्वजनिक निर्गमों में ओर्कला इंडिया का IPO और लघु और मध्यम उद्योग (SME) निर्गमों में जयेश लॉजिस्टिक्स, गेम चेंजर्स टेक्सफैब, सेफक्योर और श्रीजी ग्लोबल FMCG के आरंभिक निर्गम शामिल हैं। इससे निवेशकों को पैसा लगाने का मौका मिलेगा, हालांकि नए IPO के अलावा आगामी सप्ताह बाजार में कोई नई कंपनी सूचीबद्ध नहीं होगी।