हैदराबाद में गूडीबैग ने कचरा उठाने के लिए अपनाया होम डिलीवरी जैसा तरीका

यह कंपनी हैदराबाद के 11 से 12 इलाकों में काम कर रही है। यहां से रोजाना करीब 4 टन रीसाइक्लिंग लायक कचरा उठाया जाता है।

इसके लिए कंपनी ई-रिक्शा के बेड़े का इस्तेमाल करती है। रीसाइक्लर्स को भेजने से पहले गूडीबैग की टीम कचरे को अच्छे से छांटती है। इसके बाद यह कचरा उन कंपनियों के पास भेजा जाता है, जो इसे दोबारा इस्तेमाल करती हैं।

यहीं से कूड़ेदान और चश्मे के फ्रेम जैसी नई चीजें बनाई जाती हैं। कंपनी अपने ग्राहकों को यह सलाह भी देती है कि वे डिब्बों को पहले अच्छी तरह धोकर रखें। इससे रीसाइक्लिंग का काम आसान हो जाता है और लोगों में अच्छी आदतें भी विकसित होती हैं।