हैदराबाद में गूडीबैग ने कचरा उठाने के लिए अपनाया होम डिलीवरी जैसा तरीका
लॉजिस्टिक्स के अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए अभिषेक अग्रवाल ने रीसायकल होने लायक सूखे कचरे को इकट्ठा करने के लिए गूडीबैग ऐप की शुरुआत की है। इसमें कागज, प्लास्टिक की बोतलें, रैपर, दवा के ब्लिस्टर पैक और घर से निकलने वाला दूसरा कचरा शामिल है।
इस ऐप की मदद से लोग अपने घर से ही सूखे कचरे को उठवाने का समय तय कर सकते हैं। कचरा उठवाने पर उन्हें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, जिन्हें ऐप पर ही राशन या दूसरे जरूरी सामान के बदले इस्तेमाल किया जा सकता है।
रोजाना करीब 4 टन कचरा होता इकट्ठा
यह कंपनी हैदराबाद के 11 से 12 इलाकों में काम कर रही है। यहां से रोजाना करीब 4 टन रीसाइक्लिंग लायक कचरा उठाया जाता है।
इसके लिए कंपनी ई-रिक्शा के बेड़े का इस्तेमाल करती है। रीसाइक्लर्स को भेजने से पहले गूडीबैग की टीम कचरे को अच्छे से छांटती है। इसके बाद यह कचरा उन कंपनियों के पास भेजा जाता है, जो इसे दोबारा इस्तेमाल करती हैं।
यहीं से कूड़ेदान और चश्मे के फ्रेम जैसी नई चीजें बनाई जाती हैं। कंपनी अपने ग्राहकों को यह सलाह भी देती है कि वे डिब्बों को पहले अच्छी तरह धोकर रखें। इससे रीसाइक्लिंग का काम आसान हो जाता है और लोगों में अच्छी आदतें भी विकसित होती हैं।