बजट में वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य को लेकर किए बड़े ऐलान

बजट 2026: देश में खुलेंगे 3 नए AIIMS, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ा ऐलान

लेखन आबिद खान 12:03 pm Feb 01, 202612:03 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में स्वास्थ्य से जुड़े अहम ऐलान किए हैं। देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) खोले जाएंगे। अभी इनकी जगह नहीं बताई गई है। बेहतर मानसिक स्वास्थ्य इलाज के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने NIMHANS 2.0 स्थापित करेगी। उन्होंने कहा, "भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के तौर पर बढ़ावा देने के लिए देश में 5 रीजनल हब स्थापित करने में मदद करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव करती हूं।"