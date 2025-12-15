यामाहा R3 और MT-03 भारत में बंद, जानिए क्या रही वजह
क्या है खबर?
जापानी दोपहिया वाहन निर्माता यामाहा ने अपनी मल्टी-सिलेंडर बाइक्स R3 और MT-03 का उत्पादन बंद कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, इन मोटरसाइकिल्स का आयात रोक दिया गया है और कुछ यामाहा डीलर्स ने इसकी पुष्टि भी की है। उनके पास स्टॉक भी काफी सीमित है। इन बाइक्स को यहां दिसंबर, 2023 में लॉन्च किया गया था और इन्हें कंपलीट बिल्ट यूनिट (CBU) रूट के माध्यम से लाया गया और राइडर्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली।
कीमत
कीमत घटाने का भी नहीं पड़ा असर
यामाहा ने शुरुआत में R3 और MT-03 को 4.6 लाख रुपये के आस-पास की कीमतों पर लॉन्च किया था, जो काफी अधिक थी। इसके बाद कीमतों में 1.1 लाख रुपये की कटौती कर किफायती बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन इसके बावजूद इनकी बिक्री में कोई खास असर नहीं पड़ा। अपने पूरे जीवनकाल में इन बाइक्स की लोकप्रियता 350cc से 500cc सेगमेंट में निचले स्तर पर ही रही। यही कारण है कि अब इनका उत्पादन बंद कर दिया गया है।
नए मॉडल
नए मॉडल लाने की तैयारी
भारत में इन बाइक्स की लोकप्रियता कम होने का कारण वैश्विक बाजारों में इनके नए मॉडल आना भी है। कंपनी R3 के नए जनरेशन मॉडल को भारत में पेटेंट करा चुकी है और जल्द ही लॉन्च हो सकती है। R3 और MT-03 का उत्पादन बंद करना नए मॉडल्स के लिए रास्ता साफ करने की दिशा में उठाया गया कदम हो सकता है। दोनों 321cc पैरेलल ट्विन-सिलेंडर DOHC 4V/सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन और 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस हैं।