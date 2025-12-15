यामाहा R3 और MT-03 भारत में बंद, जानिए क्या रही वजह 

कीमत

कीमत घटाने का भी नहीं पड़ा असर

यामाहा ने शुरुआत में R3 और MT-03 को 4.6 लाख रुपये के आस-पास की कीमतों पर लॉन्च किया था, जो काफी अधिक थी। इसके बाद कीमतों में 1.1 लाख रुपये की कटौती कर किफायती बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन इसके बावजूद इनकी बिक्री में कोई खास असर नहीं पड़ा। अपने पूरे जीवनकाल में इन बाइक्स की लोकप्रियता 350cc से 500cc सेगमेंट में निचले स्तर पर ही रही। यही कारण है कि अब इनका उत्पादन बंद कर दिया गया है।