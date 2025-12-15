महिंद्रा XUV 7XO को मौजूदा XUV700 की तुलना में नया लुक मिलेगा

महिंद्रा XUV 7XO की शुरू हुई बुकिंग, जानिए क्या है तरीका

क्या है खबर?

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सोमवार (15 दिसंबर) से XUV 7XO की बुकिंग खोल दी है। यह मूल रूप से महिंद्रा XUV700 का फेसलिफ्ट मॉडल है। इस SUV को खरीदने के इच्छुक ग्राहक 21,000 रुपये की टोकन राशि देकर बुक कर सकते हैं। इस दौरान वे ईंधन और ट्रांसमिशन विकल्प चुन सकते हैं। इसकी कीमत की घोषणा अगले साल 5 जनवरी को की जाएगी। मौजूदा XUV700 भारत में काफी समय से सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV में से एक रही है।