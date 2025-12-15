महिंद्रा XUV 7XO की शुरू हुई बुकिंग, जानिए क्या है तरीका
क्या है खबर?
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सोमवार (15 दिसंबर) से XUV 7XO की बुकिंग खोल दी है। यह मूल रूप से महिंद्रा XUV700 का फेसलिफ्ट मॉडल है। इस SUV को खरीदने के इच्छुक ग्राहक 21,000 रुपये की टोकन राशि देकर बुक कर सकते हैं। इस दौरान वे ईंधन और ट्रांसमिशन विकल्प चुन सकते हैं। इसकी कीमत की घोषणा अगले साल 5 जनवरी को की जाएगी। मौजूदा XUV700 भारत में काफी समय से सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV में से एक रही है।
बदलाव
लुक में मिल सकते हैं ये बदलाव
महिंद्रा XUV 7XO के हाल ही में जारी हुए टीजर से पुष्टि हो गई है कि SUV में ड्यूल पॉड LED हेडलाइट्स का नया सेट होगा, जिसमें उल्टे L-आकार के LED DRLs लगे होंगे। ये हेडलाइट्स XUV700 से पूरी तरह से अलग डिजाइन की गई हैं और हाल ही में लॉन्च हुई महिंद्रा XEV 9S से मिलते-जुलते हैं। इसके अलावा नई LED टेललाइट्स, सिल्वर स्लैट्स वाली नई ब्लैक रेडिएटर ग्रिल और एयरो कवर के साथ नए अलॉय व्हील्स भी होंगे।
तरीका
इस तरह से कर सकते हैं बुक
ऑनलाइन बुक करने के लिए कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट खाेलकर नीचे स्क्रॉल करके क्विक लिंक्स सेक्शन पर जाएं। यहां आपको 'बुक नाउ' का विकल्प मिलेगा, जिससे बुकिंग पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको SUV विकल्प और फिर XUV 7XO विकल्प चुनना होगा। प्री-बुक करने के लिए आपको बाकी की जानकारी भरनी होगी। इसके अलावा डीलरशिप पर जाकर भी बुक कर सकते हैं। इसकी कीमत XUV 700 से अधिक होगी, जो वर्तमान में 13.66-25.14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।