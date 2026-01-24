यामाहा ने हाइब्रिड स्कूटर्स के लिए रिकॉल जारी किया है

यामाहा ने 3.06 लाख हाइब्रिड स्कूटर के लिए जारी किया रिकॉल, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

जापानी दोपहिया वाहन निर्माता यामाहा ने चुनिंदा 3 लाख से अधिक 125cc हाइब्रिड स्कूटर्स को वापस मंगवाया है। कंपनी ने एक विज्ञप्ति में बताया कि इस रिकॉल में 2 मई, 2024 से 3 सितंबर, 2025 के बीच निर्मित 3.06 लाख से अधिक स्कूटर शामिल हैं। इनमें रे ZR 125 फाई हाइब्रिड और फसीनो 125 फाई हाइब्रिड मॉडल्स प्रभावित हुए हैं। यह रिकॉल फ्रंट ब्रेक कैलिपर में संभावित समस्या की पहचान के बाद जारी किया है।