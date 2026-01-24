यामाहा ने 3.06 लाख हाइब्रिड स्कूटर के लिए जारी किया रिकॉल, जानिए क्या है वजह
क्या है खबर?
जापानी दोपहिया वाहन निर्माता यामाहा ने चुनिंदा 3 लाख से अधिक 125cc हाइब्रिड स्कूटर्स को वापस मंगवाया है। कंपनी ने एक विज्ञप्ति में बताया कि इस रिकॉल में 2 मई, 2024 से 3 सितंबर, 2025 के बीच निर्मित 3.06 लाख से अधिक स्कूटर शामिल हैं। इनमें रे ZR 125 फाई हाइब्रिड और फसीनो 125 फाई हाइब्रिड मॉडल्स प्रभावित हुए हैं। यह रिकॉल फ्रंट ब्रेक कैलिपर में संभावित समस्या की पहचान के बाद जारी किया है।
समस्या
स्कूटर्स में सामने आई यह समस्या
कंपनी ने बताया कि कुछ स्कूटर्स में कुछ खास ऑपरेटिंग स्थितियों में फ्रंट ब्रेक कैलिपर की कार्यक्षमता सीमित होने की समस्या पाए जाने के बाद रिकॉल प्रक्रिया शुरू की गई है। यामाहा ने इस समस्या से जुड़ी किसी घटना का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कहा है कि यह अभियान एहतियाती कदम है। दोपहिया वाहन निर्माता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूटर्स में इस विशेष पुर्जे को फ्री में बदला जाएगा।
जांच
इस तरह लगाएं रिकॉल का पता
ग्राहक यामाहा मोटर की वेबसाइट पर स्वैच्छिक रिकॉल सेक्शन में जाकर और चेसिस नंबर दर्ज करके यह जांच सकते हैं कि उनका स्कूटर रिकॉल के दायरे में आता है या नहीं। कंपनी ने बताया कि वे सहायता के लिए अपने नजदीकी अधिकृत यामाहा शोरूम भी जा सकते हैं या कंपनी के टोल-फ्री नंबर 18004201600 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।