गाड़ियों में क्यों होना चाहिए लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम? जानिए कैसे करता है काम 

हर साल हाईवे पर चालकों की थोड़ी-सी चूक के कारण होने वाले हादसों में लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कई बार सड़क पर गाड़ी चलाते समय गलत लेन बदलने के कारण पीछे के वाहन से टक्कर लगने का खतरा रहता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कार निर्माता अपनी गाड़ियों में लेन डिपार्चर वार्निंग (LDW) सिस्टम की पेशकश करती हैं। आइये जानते हैं कार में लेन डिपार्चर वार्निंग सेफ्टी फीचर कैसे काम करता है।

LDW क्या होता है लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम? एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) चालक जागरूकता बढ़ाने और दुर्घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ADAS सुविधाओं में लेन डिपार्चर वार्निंग एक उपयोगी सुविधा है, जो चालकों को सचेत करती है जब उनकी गाड़ी अनजाने में अपनी लेन से बाहर निकलने लगता है। यह सड़क पर लेन चिह्नों के सापेक्ष गाड़ी की स्थिति पर लगातार नजर रखती है। सिस्टम बिना टर्न सिग्नल चालू किए गाड़ी के लेन बदलने पर चालक को अलर्ट जारी करता है।

तरीका कैसे काम करता है यह फीचर? LDW सिस्टम विंडशील्ड पर रियरव्यू मिरर के पास लगे कैमरे से सड़क को लगातार स्कैन करता रहता है। सॉफ्टवेयर कैमरा फीड का विश्लेषण करके कार के दोनों ओर दिखाई देने वाले लेन मार्करों (सफेद या पीली रेखाएं) की पहचान करता है और उन्हें ट्रैक करता है। अगर, सिस्टम को पता लगाता है कि गाड़ी लेन मार्किंग के पास जा रही है या पार कर रही है और टर्न सिग्नल चालू नहीं है तो यह चालक को अलर्ट करता है।

सीमा इन परिस्थितियों में काम नहीं करेगा यह फीचर कई LDW सिस्टम कार स्टार्ट होने पर डिफॉल्ट रूप से एक्टिव होते हैं, जबकि अन्य को एक समर्पित बटन के माध्यम से चालू करने की आवश्यकता होती है। यह सिस्टम राजमार्गों या अच्छी तरह से चिह्नित सड़कों पर सबसे अच्छा काम करते हैं। अधिकांश सिस्टम की एक न्यूनतम गति सीमा (50-60 किमी/घंटा से अधिक) होती है, जिसके नीचे वे काम नहीं करते हैं। टर्न सिग्नल चालू होने या तेजी से स्टीयरिंग घूमने पर यह सिस्टम अलर्ट जारी नहीं करेगा।