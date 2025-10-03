कार के कूलेंट और रेडिएटर की नियमित देखभाल क्यों है जरूरी?

कार में कूलेंट और रेडिएटर की नियमित देखभाल हर वाहन मालिक के लिए बेहद जरूरी है। रेडिएटर इंजन को ठंडा रखने का काम करता है और कूलेंट गर्मी को सही तरीके से फैलाने में मदद करता है। अगर इसकी देखभाल सही से न की जाए तो इंजन अधिक गर्म हो सकता है, जिससे नुकसान और खराबी की संभावना बढ़ जाती है। समय पर ध्यान देने से लंबी दूरी की ड्राइविंग और रोजमर्रा की इस्तेमाल में कार सुरक्षित रहती है।

#1 क्यों है जरूरी? कूलेंट और रेडिएटर इंजन को ओवरहीट होने से बचाते हैं। गर्मी और दबाव इंजन में दरार या खराबी पैदा कर सकते हैं। कूलेंट की कमी या गंदगी कार के परफॉर्मेंस को घटा देती है और ईंधन की खपत बढ़ा सकती है। नियमित जांच और साफ-सफाई से इंजन की उम्र लंबी होती है और बड़े मरम्मत खर्च से बचाव होता है। यही कारण है कि इस पर ध्यान देना हर ड्राइवर के लिए महत्वपूर्ण है।

#2 कैसे करें देखभाल? सबसे पहले कार ठंडी होने के बाद रेडिएटर का कूलेंट स्तर जांचें। अगर स्तर कम हो, तो निर्माता द्वारा सुझाए गए कूलेंट ध्यान से भरें। कूलेंट का रंग और गंदगी पर भी ध्यान में रखें और गंदा या रंग बदले हुए कूलेंट बदल दें। रेडिएटर कैप और पाइप्स में लीकेज न हो, इसकी भी ध्यान से जांच करें। नियमित अंतराल पर पूरी प्रणाली की सफाई कराना भी इंजन को सुरक्षित रखने में मदद करता है।