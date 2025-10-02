कार के इंटीरियर को धूल और बदबू से कैसे बचाएं?

कार का इंटीरियर अक्सर धूल, गंदगी और बदबू से भर जाता है, जिससे ड्राइविंग का अनुभव खराब हो सकता है। लगातार सफाई न होने पर कार की सीटों, डैशबोर्ड और फ्लोर पर धूल जम जाती है। वहीं, खाने-पीने की गंध या नमी के कारण बदबू भी पैदा हो सकती है। इसलिए कार के अंदरूनी हिस्से की नियमित सफाई और सही देखभाल बहुत जरूरी है, ताकि कार ताजा और आरामदायक बनी रहे।

#1 सीट और डैशबोर्ड की देखभाल कार के इंटीरियर को साफ रखने के लिए सबसे पहले सीट और डैशबोर्ड की अच्छी तरह सफाई करें। इसके लिए माइक्रोफाइबर कपड़े या वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करें, ताकि धूल और छोटे कण आसानी से निकल सकें। अगर सीट पर दाग हैं तो हल्के क्लीनर का इस्तेमाल करें। डैशबोर्ड पर धूप और धूल से बचाने के लिए प्रोटेक्टिव स्प्रे लगाया जा सकता है। इससे इंटीरियर लंबे समय तक चमकदार और आकर्षक दिखेगा।

#2 बदबू से बचाव के उपाय कार में बदबू अक्सर खाने-पीने की चीजें, गीले कपड़े, धूल या नमी के कारण आती है। इसे रोकने के लिए कार के अंदर किसी भी चीज को लंबे समय तक न छोड़ें। कार में एयर फ्रेशनर या चारकोल बैग का इस्तेमाल करें, जो नमी और गंध को सोख लेता है। समय-समय पर कार की खिड़कियां खोलकर ताजी हवा आने दें। इससे कार का अंदरूनी माहौल हर समय ताजा और सुखद बना रहेगा।