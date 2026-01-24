नई कारों से स्टेपनी को हटाया जा रहा है

नई कारों से क्यों गायब हो रही स्टेपनी? जानिए कंपनियों का इसके पीछे का गणित

क्या है खबर?

नई कारों में निर्माताओं की ओर से कई बेहतरीन फीचर्स की पेश कर ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। दूसरी ओर एक फीचर को चुपचाप गाड़ियों से हटाया जा रहा है। अगर, आप कार के नए मॉडल देख रहे हैं और आपको ट्रंक से स्पेयर व्हील गायब दिखे तो हैरान न हों। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं। आइये जानते हैं गाड़ियों से स्पेयर व्हील क्यों गायब हो रहे हैं।