नई कारों से क्यों गायब हो रही स्टेपनी? जानिए कंपनियों का इसके पीछे का गणित
क्या है खबर?
नई कारों में निर्माताओं की ओर से कई बेहतरीन फीचर्स की पेश कर ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। दूसरी ओर एक फीचर को चुपचाप गाड़ियों से हटाया जा रहा है। अगर, आप कार के नए मॉडल देख रहे हैं और आपको ट्रंक से स्पेयर व्हील गायब दिखे तो हैरान न हों। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं। आइये जानते हैं गाड़ियों से स्पेयर व्हील क्यों गायब हो रहे हैं।
नियम
क्या कहते हैं नियम?
कारों से स्टेपनी गायब होने का कारण जुलाई, 2020 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का संशोधित केंद्रीय मोटर वाहन नियम है। इसमें M1 कैटेगरी के ऐसे वाहनों से स्पेयर टायर को हटाने को अनुमति दी, जो 3.5 टन तक के हैं और इनमें अधिकतम 9 लोग सफर कर सकते हैं। यह छूट तभी ली जा सकती है, जब उसमें ट्यूबलेस टायर, TPMS के साथ ही टायर रिपेयर किट भी हो।
अन्य कारण
इन कारणों से भी हटाई स्टेपनी
स्टेपनी हटाने का एक कारण इसकी जगह कई कारों में बैटरी दी जाती है, जिससे इन्हें हाइब्रिड तकनीक के साथ ऑफर किया जाता है। साथ ही देश में सड़कों की स्थिति बेहतर हो रही है, जिससे टायर पंचर होने और उनको बदलने की स्थिति कम हो गई है। मारुति सुजुकी, हुंडई, टोयोटा और टाटा मोटर्स के कई मॉडल्स में स्पेयर व्हील नहीं देती। इसकी जगह ट्यूबलेस टायर, टायर रिपेयर किट और TPMS की पेशकश करती है।