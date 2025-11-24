महिंद्रा स्कॉर्पियो पिकअप ट्रक के पावरट्रेन का खुलासा, जानिए कैसा होगा लुक 

कंपनी ने खुलासा किया है कि ग्लोबल पिकअप (स्कॉर्पियो पिकअप) का प्रोडक्शन वर्जन केवल डीजल इंजन से ही लैस होगा, जो मौजूदा 2.2-लीटर, टर्बो यूनिट होगी। इसका मतलब है कि इसमें 200bhp की पावर वाला पेट्रोल इंजन या इलेक्ट्रिक वर्जन नहीं होगा। महिंद्रा ने ग्लोबल पिकअप को डबल कैब लेआउट के साथ लाइफस्टाइल वर्जन में दिखाया। अब स्कॉर्पियो पिकअप का सिंगल कैब वर्जन भी परीक्षण में देखा गया है, जो केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए हो सकता है।

फीचर

ऐसे होंगे पिकअप ट्रक के फीचर

महिंद्रा स्कॉर्पियो पिकअप में स्कॉर्पियो-N जैसी ही डिजाइन विशेषताएं होंगी और इसमें एक बड़ा लोडिंग फ्लैटबेड होगा, जो भारी मात्रा में सामान ले जा सकेगा। अंदर की तरफ इसमें महिंद्रा स्कॉर्पियो-N जैसा ही डैशबोर्ड और उपकरण हो सकते हैं, जिसमें वेंटिलेटेड सीटें, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड ड्राइवर सीट, ऑटो-डिमिंग IRVM, आगे और पीछे आर्मरेस्ट जैसी सुविधाएं होंगी। इसके अलावा यह पीछे AC वेंट, सिंगल-पैन सनरूफ, कूल्ड ग्लवबॉक्स, क्रूज कंट्रोल, लेवल-2 ADAS, 6 एयरबैग जैसे फीचर्स से भी लैस होगी।