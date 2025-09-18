GST कटौती के बाद मारुति सुजुकी की कौन-सी कारें कितनी सस्ती होंगी? जानिए यहां
क्या है खबर?
भारत की सबसे बड़ी चार पहिया वाहन कंपनी मारुति सुजुकी ने घोषणा की है कि वह GST दरों में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देगी। कंपनी ने कहा कि 22 सितंबर, 2025 से नई दरें लागू होंगी। अब छोटी कारों पर GST 28 प्रतिशत और 1 प्रतिसजत उपकर की बजाय 18 प्रतिशत होगा। इससे त्योहारी सीजन से पहले मारुति की कई कारें सस्ती होंगी और ग्राहकों को कम दाम पर गाड़ियां मिलेंगी।
छोटी कार
छोटी कारों की नई कीमतें
मारुति ने S-प्रेसो की कीमत 1.29 लाख रुपये कम कर शुरुआती कीमत 3.49 लाख रुपये कर दी। ऑल्टो K-10 अब 1.07 लाख रुपये घटकर 3.69 लाख रुपये से शुरू होगी। सेलेरियो की कीमत 94 हजार रुपये घटकर 4.69 लाख रुपये हो गई। वैगन-R 79 हजार रुपये सस्ती होकर 4.98 लाख रुपये से उपलब्ध होगी। इग्निस 71 हजार रुपये कम होकर 5.35 लाख रुपये में खरीदी जा सकेगी। स्विफ्ट 84 हजार रुपये घटकर 5.78 लाख रुपये से मिलेगी।
प्रीमियम हैचबैक
प्रीमियम हैचबैक और कॉम्पैक्ट सेडान
बलेनो की शुरुआती कीमत 86 हजार रुपये घटकर 5.98 लाख रुपये हो गई। टूर S 67 हजार रुपये कम होकर 6.23 लाख रुपये पर आ गई। स्विफ्ट डिजायर की कीमत 87 हजार रुपये कम होकर 6.25 लाख रुपये हो गई। फ्रॉन्क्स 1.12 लाख रुपये घटकर 6.84 लाख रुपये में मिलेगी। ब्रेजा 1.12 लाख रुपये कम होकर 8.25 लाख रुपये पर आ गई। ग्रैंड विटारा 1.07 लाख रुपये सस्ती होकर 10.76 लाख रुपये से शुरू होगी।
अन्य
अन्य मॉडल की नई दरें
जिम्नी की कीमत 51 हजार रुपये कम होकर 12.31 लाख रुपये पर आ गई। अर्टिगा 46 हजार रुपये घटकर 8.80 लाख रुपये से शुरू होगी। XL6 की कीमत 52 हजार रुपये कम होकर 11.52 लाख रुपये हो गई। इनविक्टो 61 हजार रुपये सस्ती होकर 24.97 लाख रुपये पर आ गई। ईको 68 हजार रुपये घटकर 5.18 लाख रुपये हो गई। सुपर कैरी की कीमत 52 हजार रुपये कम होकर 5.06 लाख रुपये तय की गई है।
GST
GST दरों में बड़ा बदलाव
GST परिषद ने 3 सितंबर, 2025 को फैसला लिया कि 1,200 cc से कम इंजन और 4 मीटर से कम लंबाई वाली कारों पर अब 18 प्रतिशत GST लगेगा। पहले यह 28 प्रतिशत GST और 1 प्रतिशत उपकर था। बड़ी कारों यानी 1,500 cc से ऊपर इंजन और 4 मीटर से लंबी गाड़ियों पर 40 GST GST लागू होगा। पहले इन पर 28 प्रतिशत GST और 22 प्रतिशत उपकर लगता था। नई दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी।