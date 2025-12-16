कब बेच देनी चाहिए पुरानी कार? ये बातें कर सकती हैं तय 

कई बार लोग अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि इसके लिए सही समय क्या है। अब उन्हें अपनी मौजूदा गाड़ी को अलविदा कह देना चाहिए और नई खरीदने के बारे में विचार करना चाहिए। यूज्ड कार बेचने का समय कई कारकों पर निर्भर करता है, जो यह समझने में मदद करते हैं कि इससे ज्यादा इस्तेमाल करना आपको नुकसान पहुंचाएगा। आइये जानते हैं कब आपके लिए पुरानी कार बेच देना सही रहेगा।

#1 जब बदलने लगी आपकी जरूरत समय के साथ आपकी जरूरतें बदलती हैं और उसी के अनुसार आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पाद और सर्विस भी बदलनी चाहिए। कॉलेज जाने वाले छात्र की आवश्यकता और इच्छाएं ऑफिस जाने वाले व्यक्ति से अलग होंगी। इसी तरह, 3 सदस्यों वाले और 8 सदस्यों वाले संयुक्त परिवार की जरूरतें काफी अलग होंगी। जब आपको लगे कि आपकी मौजूदा गाड़ी अब आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है तो उसे बेचने का फैसला कर लेना चाहिए।

#2 अप्रचलित होने से पहले लें निर्णय ऑटोमोबाइल बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनियां आज नए मॉडल पहले से कहीं अधिक जल्दी लॉन्च कर रही हैं। पहले एक कार का जीवन चक्र कम से कम 8-10 वर्ष होता था, लेकिन अब कोई मॉडल 5 वर्ष से अधिक समय तक नहीं चलता। आपको अपना मॉडल अप्रचलित होने से पहले ही बेच देना चाहिए। कोई भी खरीदार बाजार में बंद हो चुके पुराने मॉडल्स को पसंद नहीं करता। इस कारण आपको उसकी अच्छी कीमत भी नहीं मिलेगी।

#3 ज्यादा चलने पर गिरती है कीमत आपकी कार जितनी कम चली होगी, उसकी रीसेल वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। अच्छी रीसेल वैल्यू पाने के लिए कार बेचते समय माइलेज 50,000 किमी या 75,000 किमी से कम रखें। अगर आपकी कार 1 लाख किमी से ज्यादा चली है तो उसकी कीमत में काफी गिरावट आएगी और इससे आपको शायद अच्छी कीमत न मिले। माइलेज के अलावा, वारंटी की अवधि भी कार की रीसेल वैल्यू को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

