नई बजाज पल्सर 220F को ड्यूल-चैनल ABS के साथ पेश किया है (तस्वीर: बजाज)

नई बजाज पल्सर 220F ड्यूल-चैनल ABS के साथ लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत

क्या है खबर?

दोपहिया वाहन निर्माता बजाज ने अपडेटेड पल्सर 220F को भारत में लाॅन्च किया है, जो ड्यूल-चैनल एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (ABS) की सुविधा से लैस है। इसके साथ अब बाइक के दोनों पहियाें पर ABS की सुविधा मिलेगी, जिससे राइडिंग सुरक्षित होगी। नई बजाज पल्सर 220F में कुछ मामूली कॉस्मेटिक बदलाव भी किए गए हैं। इसको नए ग्राफिक्स, 2 नए रंग विकल्प- हल्के गोल्डन के साथ ब्लैक और ब्लैक बेस और ग्रीन शेड्स के साथ ऑरेंज में उपलब्ध है।