नई बजाज पल्सर 220F ड्यूल-चैनल ABS के साथ लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत
क्या है खबर?
दोपहिया वाहन निर्माता बजाज ने अपडेटेड पल्सर 220F को भारत में लाॅन्च किया है, जो ड्यूल-चैनल एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (ABS) की सुविधा से लैस है। इसके साथ अब बाइक के दोनों पहियाें पर ABS की सुविधा मिलेगी, जिससे राइडिंग सुरक्षित होगी। नई बजाज पल्सर 220F में कुछ मामूली कॉस्मेटिक बदलाव भी किए गए हैं। इसको नए ग्राफिक्स, 2 नए रंग विकल्प- हल्के गोल्डन के साथ ब्लैक और ब्लैक बेस और ग्रीन शेड्स के साथ ऑरेंज में उपलब्ध है।
अन्य फीचर
बाइक में मिलते हैं ये फीचर
पल्सर 220F 2007 से बिक्री पर है और लॉन्च के बाद से इसमें काफी बदलाव हुए हैं। समय के साथ इसमें केवल मामूली और उत्सर्जन संबंधी अपडेट ही किए गए हैं। इस मोटरसाइकिल में यूरोग्रिप ATT 1150 टायर लगे हुए हैं, हालांकि कुछ यूनिट्स में अभी भी MRF के टायर लगे हुए हैं। इसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो अन्य पल्सर मॉडल्स में पाया जाता है, हालांकि इसमें अभी भी गियर-पोजिशन इंडिकेटर नहीं है।
कीमत
कितनी है नए पल्सर मॉडल की कीमत?
मैकेनिकल रूप से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें पहले की तरह ही 220cc का एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन लगा है, जो 20.4hp की पावर और 18.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन के लिए 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। 220F लॉन्च के बाद से सबसे ज्यादा बिकने वाले बजाज पल्सर मॉडल्स में से एक रही है। अब यह ड्यूल-चैनल ABS के साथ आने वाली सबसे किफायती पल्सर बन गई है, जिसकी शुरुआती कीमत 1.28 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।