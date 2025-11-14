कब नहीं करना चाहिए कार में क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल और क्यों?

कार में क्रूज कंट्रोल एक उपयोगी फीचर माना जाता है, जो लंबे और सीधे रास्तों पर ड्राइविंग को आसान बनाता है। हालांकि, हर स्थिति में इसका उपयोग सुरक्षित नहीं होता और गलत समय पर इसका इस्तेमाल जोखिम बढ़ा सकता है। कई चालक इस फीचर पर पूरी तरह भरोसा कर लेते हैं, जिससे ध्यान कम हो जाता है। इसलिए यह समझना जरूरी होता है कि किन परिस्थितियों में क्रूज कंट्रोल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए।

#1 बारिश और फिसलन में क्यों नहीं इस्तेमाल करें? बारिश या फिसलन वाली सड़क पर क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि टायर जल्दी फिसल सकते हैं और कार का संतुलन बिगड़ सकता है। ऐसी स्थिति में चालक को लगातार गति नियंत्रित करनी पड़ती है, जो क्रूज कंट्रोल के सक्रिय रहने पर संभव नहीं होता। पानी भरी सड़क पर टायर के उठने यानी हाइड्रोप्लानिंग का खतरा भी बढ़ जाता है, इसलिए ऐसे मौसम में मैनुअल नियंत्रण ही सुरक्षित माना जाता है।

#2 पहाड़ी रास्तों पर क्यों नहीं करें उपयोग? घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर क्रूज कंट्रोल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां वाहन की गति लगातार बदलनी पड़ती है। अचानक मोड़ आने पर गाड़ी को तुरंत धीमा करना जरूरी होता है, जबकि क्रूज कंट्रोल गति को स्थिर रखता है। इससे नियंत्रण कम हो सकता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। पहाड़ी रास्तों में ढलान भी बदलती रहती है, इसलिए ऐसी जगहों पर मैनुअल ड्राइविंग ही सुरक्षित मानी जाती है।