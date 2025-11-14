बाइक का इंजन अचानक झटके देने लगे तो क्या करें? 

बाइक का इंजन मिसफायर होना एक सामान्य समस्या है, जिसमें इंजन अचानक झटके देता है या आवाज बदलने लगता है। यह समस्या चलते समय परेशानी बढ़ा सकती है और बाइक की परफॉर्मेंस पर भी असर डाल सकती है। मिसफायर आमतौर पर गलत ईंधन, स्पार्क प्लग में गंदगी या एयर फिल्टर चोक होने के कारण होता है। ऐसे समय में बाइक को नजरअंदाज करना ठीक नहीं माना जाता, जिससे आगे बड़ी खराबी का खतरा बढ़ जाता है।

#1 इंजन मिसफायर होने पर क्या करें? इंजन मिसफायर होने पर सबसे पहले ईंधन की गुणवत्ता जांचना जरूरी होता है, क्योंकि खराब फ्यूल इंजन के दहन को प्रभावित कर सकता है। स्पार्क प्लग निकालकर देख लें कि उस पर कार्बन जमा तो नहीं हुआ है। एयर फिल्टर भी साफ होना चाहिए, क्योंकि बंद फिल्टर से हवा कम मिलती है। अगर समस्या जारी रहे, तो इग्निशन सिस्टम और फ्यूल लाइन की जांच तुरंत किसी भरोसेमंद मैकेनिक से करवानी चाहिए ही।

#2 इंजन मिसफायर में अन्य जरूरी जांच अगर मिसफायर बार-बार हो रहा हो तो इंजन ऑयल की स्थिति भी जरूर जांचें, क्योंकि गंदा ऑयल इंजन के तापमान और आवाज़ को प्रभावित कर सकता है। बैटरी के कनेक्शन ढीले हों तो भी दिक्कत बढ़ती है, इसलिए उन्हें कसकर जांचना चाहिए। थ्रॉटल बॉडी गंदी होने पर बाइक का एयर-फ्यूल बैलेंस बिगड़ जाता है, इसलिए इसे साफ रखना फायदेमंद माना जाता है। समय पर सर्विस कराना भी बेहद जरूरी माना जाता है।