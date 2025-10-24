कार का इंजन बंद होते ही पेट्रोल लीक दिखे तो क्या करें?

कई बार कार का इंजन बंद होते ही नीचे पेट्रोल टपकता दिखता है, जिससे कई लोग घबरा जाते हैं। यह समस्या मामूली नहीं होती क्योंकि पेट्रोल जल्दी जलने वाला तरल है और जरा सी चिंगारी से बड़ा हादसा हो सकता है। अक्सर ऐसा फ्यूल लाइन लीक, ढीली पाइप, सील टूटने या कार्ब्यूरेटर की खराबी के कारण होता है। ऐसे हालात में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुरंत सही सुरक्षा के उपाय अपनाना बेहद जरूरी है।

#1 सबसे पहले कार को सुरक्षित जगह पर रोकें अगर पेट्रोल लीक दिखे तो सबसे पहले कार को ट्रैफिक या भीड़ से दूर किसी सुरक्षित और खुली जगह पर रोकें। इंजन को दोबारा स्टार्ट न करें और सभी यात्रियों को तुरंत बाहर निकाल दें। कार के नीचे झुककर पेट्रोल के बहने की दिशा को ध्यान से देखें, लेकिन हाथ, कपड़ा या मोबाइल पास न ले जाएं। धूम्रपान या माचिस जैसी किसी भी ज्वलनशील चीज से पूरी तरह दूरी बनाए रखें और आस-पास किसी को आग न जलाने दें।

#2 फ्यूल लीक को रोकने की कोशिश न करें कार का पेट्रोल लीक होने पर खुद से किसी रबर पाइप या टेप से इसे बंद करने की कोशिश न करें। ऐसा करने से रिसाव और बढ़ सकता है या आग लग सकती है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि कार को उसी जगह खड़ी रहने दें और किसी भी हालत में उसे स्टार्ट करने की कोशिश न करें। कार को तब तक न छुएं जब तक तकनीकी मदद न पहुंचे।