ठंड में बाइक पार्क करते समय किन बातों का ध्यान रखें? 

सर्दियों में बाइक पार्क करना कई बार जोखिम भरा हो सकता है (तस्वीर: पिक्साबे)

लेखन बिश्वजीत कुमार
Oct 24, 2025
09:00 am
क्या है खबर?

सर्दियों में बाइक पार्क करना कई बार जोखिम भरा हो सकता है। ठंडी हवा, ओस और जमा हुई बर्फ बाइक के हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकती है। कई लोग इसे मामूली मान लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक ध्यान न देने पर बैटरी खराब हो सकती है, टायर कठोर हो जाते हैं और इंजन स्टार्ट करने में दिक्कत आती है। ऐसे में ठंड में बाइक पार्क करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

सही जगह और सतह का चुनाव करें 

ठंड में बाइक को पार्क करने से पहले सही जगह का चुनाव करना बहुत जरूरी है। बाइक को सीधी और सपाट सतह पर खड़ा करें, ताकि खिसकने का खतरा न रहे। मिट्टी या गीली जगह पर पार्क न करें, क्योंकि वहां बाइक का स्टैंड फिसल सकता है। बाइक को हमेशा कवर से ढककर रखें, ताकि ओस और बर्फ सीधे टैंक और सीट पर न जमा हो। यह कदम बाइक की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

बैटरी और इंजन की सुरक्षा करें

ठंड में बाइक की बैटरी जल्दी कमजोर हो सकती है और इंजन स्टार्ट में दिक्कत आ सकती है। इसलिए पार्क करने से पहले बैटरी टर्मिनल को साफ रखें और जरुरत पड़े तो चार्जर से हल्का चार्ज दें। इंजन को ठंड में कुछ मिनटों के लिए चलाना भी सही रहता है। इसके अलावा, फ्यूल टैंक में थोड़ी मात्रा में पेट्रोल हमेशा भरकर रखें, ताकि ठंड में पाइपलाइन में जमा होने वाली हवा से समस्या न हो।

स्टैंड और अन्य हिस्सों की देखभाल

बाइक का साइड स्टैंड या सेंटर स्टैंड ठंड में जम सकता है या फिसल सकता है। इसे मजबूत सतह पर रखें और स्टैंड के पास तेल या चिकनाई का ध्यान रखें। टायर में हवा सही दबाव में रखें, क्योंकि ठंड में हवा सिकुड़ सकती है। ब्रेक और क्लच लीवर पर जंग या कठोरता नहीं होनी चाहिए। नियमित जांच और सावधानी से बाइक ठंड में सुरक्षित रहती है और लंबी उम्र के लिए यह आदत बेहद जरूरी है।