सर्दियों में कार स्टार्ट नहीं होने पर क्या करें उपाय?
क्या है खबर?
सर्दियों में कई लोग अपने कार स्टार्ट न होने की समस्या का सामना करते हैं, जो ड्राइविंग को काफी परेशान कर सकती है। ठंडी हवाओं और कम तापमान के कारण कार की बैटरी और इंजन को शुरू करने में मुश्किल हो सकती है। यह समस्या खासकर सुबह के समय या लंबे समय तक कार न चलाने के बाद अधिक देखने को मिलती है। सही जानकारी और सावधानी अपनाकर इसे आसानी से हल किया जा सकता है।
#1
कार स्टार्ट न होने का कारण
सर्दियों में कार स्टार्ट न होने का मुख्य कारण बैटरी का कमजोर होना और इंजन ऑइल का गाढ़ा हो जाना है। ठंड में बैटरी की क्षमता कम हो जाती है, जिससे स्टार्टर मोटर पर्याप्त ऊर्जा नहीं दे पाती और कार के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा, इंजन ऑइल का गाढ़ा होना भी पिस्टन और सिलेंडर के मूवमेंट को धीमा कर देता है। इसी कारण कार को स्टार्ट करना कठिन हो जाता है।
#2
सर्दियों में कार स्टार्ट करने के उपाय
सर्दियों में कार स्टार्ट न होने पर सबसे पहला उपाय है बैटरी की सही जांच और समय पर चार्जिंग करना। अगर बैटरी पुरानी हो तो उसे बदलना बेहतर है। इंजन ऑइल को सर्दियों के अनुसार हल्का और उचित प्रकार का चुनें। कार को लंबे समय तक ठंडे मौसम में न छोड़ें और नियमित रूप से चलाते रहें। इससे इंजन और बैटरी दोनों सक्रिय रहते हैं और कार आसानी से स्टार्ट हो जाती है।
#3
और कुछ आसान तरीके
सर्दियों में कार को ढककर रखना, मोटर को प्राइम करना और जरूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बंद रखना भी मदद करता है। स्टार्टर मोटर को बार-बार जोर से न धुमाएं और अगर संभव हो तो इंजन को कुछ सेकंड के लिए वार्म-अप दें। ये सावधानियां अपनाकर सर्दियों में कार स्टार्ट न होने की समस्या से आसानी से बचा जा सकता है और लंबी अवधि में बैटरी और इंजन की उम्र भी बढ़ाई जा सकती है।