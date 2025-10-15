मर्सिडीज-बेंज ने सोलर पेंट और AI के साथ विजन आइकॉनिक कॉन्सेप्ट का किया अनावरण

मर्सिडीज-बेंज ने अपनी नई शो कार 'विजन आइकॉनिक' पेश की है, जो ब्रांड के आधुनिक लग्जरी के विचार को एक बिल्कुल ही नया रूप देती है। यह कार मर्सिडीज के 'न्यू आइकॉनिक एरा' का हिस्सा है, जो परंपरा को नई तकनीक और सुंदर डिजाइन के साथ जोड़ती है। इसका डिजाइन 1930 के दशक की क्लासिक कारों से प्रेरित है, लेकिन यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स वाली भविष्य की कार जैसी दिखती है।

डिजाइन नया ग्रिल और शानदार डिजाइन स्टाइल विजन आइकॉनिक की सबसे खास बात इसका नया 'आइकॉनिक ग्रिल' है। यह ग्रिल क्रोम और ग्लास से बनी है और लाइटिंग के साथ चमकती है। बोनट पर मर्सिडीज का चमकता तीन-नुकीला तारा इसे खास रूप देता है। इसकी लंबी बॉडी, आर्ट-डेको डिजाइन और आकर्षक आकार 300 SL जैसी क्लासिक कारों की याद दिलाते हैं, लेकिन इसका स्टाइल भविष्य की कारों जैसा दिखता है, जो आधुनिक तकनीक और शान का सुंदर मिश्रण पेश करता है।

अन्य डिजाइन अंदरूनी डिजाइन और लक्जरी एहसास मर्सडीज के इस कार के अंदर का डिजाइन बेहद शानदार है। केबिन में नीले मखमल, मेटल फिनिश और डिजिटल डिस्प्ले का सुंदर मेल है। डैशबोर्ड में 'जेपेलिन' आकार का ढांचा है, जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह की जानकारी दिखाता है। दरवाजों पर मोती जैसी सजावट और पीतल की झलक क्लासिक समय की कला को दर्शाती है। इसके अंदर का माहौल कार से ज्यादा एक लक्जरी लाउंज जैसा लगता है।

फीचर्स तकनीक और सस्टेनेबल फीचर्स विजन आइकॉनिक में कई आधुनिक तकनीकें हैं। इसकी सोलर पेंट बॉडी सूरज की रोशनी से बिजली बनाती है, जिससे यह साल में लगभग 12,000 किलोमीटर चल सकती है। कार में न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग लगी है, जो इंसानी दिमाग की तरह काम करती है और डाटा प्रोसेसिंग में ज्यादा तेज है। यह लेवल 4 ऑटोनॉमस ड्राइविंग सपोर्ट करती है, यानी यह खुद चल सकती है और ट्रैफिक या पार्किंग में भी मदद करती है।