सर्दी में कार में हीटर चलाते समय इन बातों का रखें ध्यान, वरना पड़ेगा महंगा 

सर्दी में कार में हीटर चलाते समय इन बातों का रखें ध्यान, वरना पड़ेगा महंगा
क्या है खबर?
सर्दी से बचने के लिए लोग तरह-तरह के जतन करे हैं। कोई गर्म कपड़ों का सहारा लेता है तो कई अलाव या हीटर की मदद से सर्दी दूर भगाता है। कार में ठंड से बचने के लिए हीअर का इस्तेमाल किया जाता है। यह आरामदायक ड्राइविंग के लिए अच्छा कदम है, लेकिन सही तरह से उपयोग नहीं किया तो यह नुकसान पहुंचा सकता है। आइये जानते हैं कार में हीटर का इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करेंगी ये भूल
ऑक्सीजन लेवल: हीटर चलाने के बाद अगर कार के शीशे लंबे समय तक बंद रखे जाते हैं तो केबिन में ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है, जिससे थकान, चक्कर या सिरदर्द हो सकता है। इससे बचने के लिए बीच-बीच में शीशे खोलते रहें और बंद जगह में हीटर न चलाएं। स्वास्थ्य जोखिम: इस दौरान रिकर्कुलेशन मोड लंबे समय तक चालू न रखें, क्योंकि गर्म हवा केबिन में घूमती रहती है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
माइलेज
माइलेज पर क्या पड़ेगा असर?
ईंधन की खपत: कार का हीटर इंजन पर दबाव डालता है। लंबे समय तक इसका उपयोग करने से ईंधन की खपत बढ़ा सकती है। इसलिए जरूरत के हिसाब से उपयोग करें और इंजन बंद करके हीटर चलाने की आदत से बचें। बैटरी पर असर: अगर लंबे समय तक हीटर का इस्तेमाल किया जाए तो बैटरी डिस्चार्ज होने का खतरा रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिसाव: हीटर सिस्टम में लीकेज होने पर कार्बन मोनोऑक्साइड रिसाव हो सकता है, जो बहुत खतरनाक है।