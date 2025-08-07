कार धुलने के दौरान क्या करें और क्या नहीं? जानिए यहां
कार को साफ रखना सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उसकी उम्र बढ़ाने के लिए भी जरूरी होता है। धूल, मिट्टी और गंदगी समय के साथ गाड़ी की पेंट और बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए नियमित रूप से कार धोना एक अच्छी आदत है, लेकिन बहुत लोग इसे गलत तरीके से करते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। सही तरीका जानकर आप अपनी गाड़ी को लंबे समय तक नया जैसा रख सकते हैं।
#1
गाड़ी धोने से पहले तैयारी जरूरी
कार वॉश से पहले गाड़ी को ठंडी जगह में खड़ा करें और इंजन बंद कर दें। सबसे पहले गाड़ी पर पड़े मोटे कणों को सादे पानी से धोएं, ताकि स्क्रैच न आए। सॉफ्ट माइक्रोफाइबर कपड़े और कार वॉश शैम्पू का इस्तेमाल करें। एक बाल्टी में साबुन और दूसरी में साफ पानी रखें। ऊपर से नीचे की ओर धोने की आदत बनाएं, ताकि गंदगी नीचे गिरे और साफ पानी का इस्तेमाल हो सके।
#2
घरेलू डिटर्जेंट और ज्यादा दबाव से बचें
घरेलू साबुन, डिटर्जेंट या बर्तन धोने वाले लिक्विड का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये गाड़ी की पेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत तेज पानी के प्रेशर से भी बॉडी पर स्क्रैच या नुकसान हो सकता है। अगर धूप में गाड़ी धोते हैं, तो साबुन जल्दी सूख जाता है और निशान छोड़ देता है। इसी तरह, सख्त ब्रश या पुराने गंदे कपड़े का इस्तेमाल भी पेंट को खराब कर सकता है।
#3
सुखाने और फिनिशिंग का तरीका भी जरूरी
कार धोने के बाद उसे सूखने के लिए खुद पर न छोड़ें, क्योंकि इससे पानी के दाग लग सकते हैं। एक साफ और सूखा माइक्रोफाइबर कपड़ा लेकर गाड़ी को धीरे-धीरे पोंछें और कोनों में जमी नमी को भी हटाएं। वाइपर ब्लेड, दरवाजों की सील और साइड मिरर जैसे हिस्सों को भी अच्छी तरह सुखाएं। अगर चाहें तो वैक्स का हल्का लेयर लगाकर फिनिशिंग करें, जिससे चमक बनी रहती है और धूल जल्दी नहीं जमती।