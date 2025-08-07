बाइक का साइलेंसर कर रहा बहुत आवाज? जानिए क्या है इसका समाधान

बाइक की तेज आवाज कई बार न सिर्फ कानों को चुभती है, बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी परेशानी का कारण बनती है। अगर आपकी बाइक का साइलेंसर भी अचानक से बहुत ज्यादा शोर करने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह समस्या केवल आवाज तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि इंजन पर भी असर डाल सकती है। इसलिए इसके कारण और समाधान जानना जरूरी हो जाता है।

#1 जंग या छेद से बिगड़ सकती है साइलेंसर की आवाज बाइक का साइलेंसर समय के साथ जंग लगने या टूटने लगता है, जिससे उसमें छोटे छेद हो सकते हैं। ये छेद एग्जॉस्ट सिस्टम की हवा को सीधे बाहर निकालते हैं, जिससे आवाज बढ़ जाती है। कई बार मफ्लर की इनर परत भी खराब हो जाती है। पेट्रोल या तेल के जलने से जमा हुई कार्बन भी इसमें रुकावट पैदा कर सकती है, जिससे साइलेंसर असामान्य ढंग से आवाज करता है।

#2 हल्की मरम्मत से भी हो सकती है ठीक अगर साइलेंसर में छोटा छेद है तो उसे हाई-टेंपरेचर मफलर टेप या स्टील वेल्डिंग से ठीक किया जा सकता है। कार्बन जाम है तो मैकेनिक से क्लीनिंग करवाना बेहतर रहेगा। कभी-कभी नट-बोल्ट ढीले होने से भी यह शोर बढ़ता है, इसलिए चेकअप जरूरी होता है। अगर समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है तो साइलेंसर को बदलना ही एक सबसे बेहतर तरीका हो सकता है, जिससे इंजन पर भी दबाव नहीं पड़ेगा।