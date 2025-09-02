LOADING...
होम / खबरें / ऑटो की खबरें / पानी भरे सड़क पर कार चलाते समय किन बातों का रखें ध्यान? 
पानी भरे सड़क पर कार चलाते समय किन बातों का रखें ध्यान? 
बरसात के मौसम में अक्सर सड़कों पर पानी भर जाता है (तस्वीर: फ्रीपिक)

पानी भरे सड़क पर कार चलाते समय किन बातों का रखें ध्यान? 

लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 02, 2025
09:33 am
क्या है खबर?

बरसात के मौसम में अक्सर सड़कों पर पानी भर जाता है, जिससे कार चलाना मुश्किल और खतरनाक हो सकता है। ऐसे हालात में थोड़ी-सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। पानी में फंसी गाड़ियों का इंजन बंद हो जाता है या ब्रेक फेल होने जैसी दिक्कतें भी सामने आती हैं। इसलिए जब भी पानी भरी सड़कों पर गाड़ी चलानी पड़े, तो कुछ जरूरी सावधानियों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है।

#1

धीमी गति और स्थिर नियंत्रण रखें

पानी भरी सड़क पर गाड़ी हमेशा धीमी गति से चलानी चाहिए। तेज गति से गाड़ी चलाने पर पानी का दबाव इंजन तक पहुंच सकता है और कार फिसलने का खतरा भी बढ़ जाता है। धीरे-धीरे और नियंत्रित तरीके से ड्राइविंग करने से गाड़ी पर पकड़ बनी रहती है। अचानक ब्रेक लगाने या अचानक स्पीड बढ़ाने से बचें। संतुलन बनाए रखना और धैर्य से गाड़ी चलाना ही सुरक्षित विकल्प साबित होता है।

#2

पानी की गहराई का अंदाजा लगाएं

कभी भी गाड़ी चलाने से पहले पानी की गहराई का अंदाजा जरूर लगाएं। अगर पानी का स्तर बहुत ऊंचा है और टायर आधे से ज्यादा डूब रहे हैं तो उस रास्ते से न जाएं। गहरे पानी में जाने से इंजन में पानी घुस सकता है और कार पूरी तरह बंद हो सकती है। ऐसे समय वैकल्पिक रास्ता चुनना ही सबसे सुरक्षित उपाय है। जल्दी पहुंचने की कोशिश में गाड़ी और यात्रियों को जोखिम में न डालें।

#3

ब्रेक और इंजन की जांच करें 

पानी से निकलने के बाद ब्रेक और इंजन की जांच करना जरूरी है। गीले ब्रेक कमजोर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें हल्के दबाव के साथ कुछ बार चलाकर सूखा लें। इंजन से कोई असामान्य आवाज आ रही हो तो तुरंत मैकेनिक को दिखाएं। कार के नीचे अटके मलबे को भी साफ करना चाहिए। समय पर ध्यान न देने से कार को लंबे समय तक नुकसान हो सकता है। सुरक्षा के लिए हमेशा सावधानी रखें।