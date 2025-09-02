कार इंजन हो गया है ज्यादा गरम? जानिए तत्काल क्या करें 

गर्मी या लंबे सफर में अक्सर कार का इंजन ज्यादा गरम हो जाता है। यह स्थिति ड्राइवर के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है और समय पर ध्यान न देने पर बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ओवरहीट इंजन से कार अचानक बंद हो सकती है या उसके पार्ट्स खराब हो सकते हैं। इसलिए अगर आपकी कार का इंजन ओवरहीट हो जाए तो घबराने की बजाय कुछ जरूरी कदम उठाना बहुत जरूरी है।

#1 तुरंत गाड़ी रोकें और इंजन करें बंद अगर गाड़ी का इंजन ज्यादा गरम होने लगे तो सबसे पहले सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोकें और इंजन को तुरंत बंद कर दें। कार को सड़क के किनारे खड़ा करना ज्यादा बेहतर होता है, ताकि ट्रैफिक बाधित न हो। इंजन बंद करने से उसका तापमान धीरे-धीरे कम होने लगता है। गाड़ी को जब तक ठंडा न हो, उसे दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश बिल्कुल न करें क्योंकि इससे नुकसान और ज्यादा बढ़ सकता है।

#2 बोनट खोलें और ठंडा होने दें कार रोकने के बाद बोनट खोल दें ताकि गर्मी आसानी से बाहर निकल सके। इस दौरान सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि बोनट खोलते समय तेज भाप या गर्म हवा निकल सकती है। कभी भी इंजन ठंडा होने से पहले रेडिएटर कैप खोलने की गलती न करें, ऐसा करने से गंभीर चोट लग सकती है। बेहतर होगा कि कम से कम 20-30 मिनट तक गाड़ी को ठंडा होने दें और तभी अगला कदम उठाएं।