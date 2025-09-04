रात में कार से लंबा सफर करते समय किन बातों का देना चाहिए ध्यान?

रात में कार से लंबा सफर करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अंधेरे में सड़क साफ नहीं दिखती और थकान जल्दी महसूस होती है। ऐसे समय में लापरवाही भारी पड़ सकती है। सुरक्षित और आरामदायक सफर के लिए जरूरी है कि पहले से पूरी तैयारी की जाए और ड्राइविंग के दौरान हर छोटे-बड़े नियम का पालन किया जाए। सतर्क रहकर ही रात की लंबी यात्रा को आसान बनाया जा सकता है।

#1 वाहन की पूरी जांच जरूरी रात के सफर से पहले कार की जांच करना सबसे महत्वपूर्ण है। हेडलाइट, इंडिकेटर, ब्रेक और टायर सही हालत में हों, यह ध्यान रखें। फ्यूल टैंक भरवा लें और अतिरिक्त टायर साथ रखें। फर्स्ट एड किट और टॉर्च जैसी जरूरी चीजें कार में रखें। सफर शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि गाड़ी बिल्कुल सही स्थिति में है। इससे रास्ते में रुकावट या खतरे की संभावना कम हो जाएगी।

#2 थकान और नींद से बचाव ड्राइविंग करते समय नींद सबसे बड़ा खतरा होती है। ऐसे में कभी भी यात्रा शुरू करने से पहले पर्याप्त नींद लें। लंबे सफर में हर 2 से 3 घंटे पर ब्रेक लेकर आराम करें। अगर थकान महसूस हो तो गाड़ी रोककर थोड़ी देर सोना बेहतर है। हल्का नाश्ता और पानी पीते रहना भी सतर्कता बनाए रखने में मदद करता है। थकान को नजरअंदाज करना हादसे का कारण बन सकता है।