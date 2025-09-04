GST दरों में सुधार के बाद कौनसे वाहन सस्ते और कौनसे महंगे होंगे? 

त्योहारी सीजन से पहले आपकी अगली कार या बाइक और सस्ती हो गई है। GST परिषद ने ऑटो सेक्टर में बड़ा बदलाव करते हुए छोटी कारों, 350cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर कर दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी है। नया नियम 22 सितंबर, 2025 से लागू होगा। यह कदम आम उपभोक्ताओं के लिए राहत भरा माना जा रहा है और एंट्री-लेवल वाहनों की बिक्री में तेजी ला सकता है।

#1 छोटी कारें और बाइक होंगी सस्ती सरकार के फैसले से अब 1200cc तक की पेट्रोल कारें, 1500cc तक की डीजल कारें और 4,000mm से कम लंबाई वाली छोटी कारें 18 प्रतिशत GST स्लैब में आ गई हैं। इसमें मारुति डिजायर, किआ साइरोस जैसी गाड़ियां शामिल हैं। इसके अलावा 350cc तक की मोटरसाइकिलें जैसे रॉयल एनफील्ड बुलेट और क्लासिक 350 भी सस्ती होंगी। इसके साथ ही, तिपहिया वाहन और 1200cc तक की हाइब्रिड कारें भी इस श्रेणी में शामिल की गई हैं।

#2 ऑटो सेक्टर को बढ़ावा GST दर घटने से छोटे वाहनों की कीमतों में 10 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए, 6 लाख रुपये की हैचबैक पर लगभग 60,000 रुपये तक की बचत हो सकती है, जिससे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मांग बढ़ने की उम्मीद है। केंद्र सरकार का मानना है कि यह बदलाव उपभोक्ताओं के लिए राहत देने के साथ-साथ उद्योग को नई ऊर्जा देगा। खासकर एंट्री-लेवल कार और बाइक बाजार को इससे सीधा लाभ मिलेगा।

#3 लग्जरी कारें और बड़ी बाइक महंगी GST परिषद ने पहली बार विलासिता और बड़े वाहनों के लिए 40 प्रतिशत का नया कर स्लैब लागू किया है। इसमें 350cc से अधिक इंजन वाली मोटरसाइकिलें जैसे KTM ड्यूक 390 और ट्रायम्फ स्पीड 400 शामिल हैं। इसी तरह पेट्रोल में 1200cc और डीजल में 1500cc से बड़े इंजन वाली और 4000mm से लंबी कारें भी इसमें आ गई हैं। हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और टाटा हैरियर जैसी कारों पर अब यह नई दर लागू होगी।