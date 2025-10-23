अगले साल से जनरल मोटर्स के वाहनों में मिलेगा गूगल जेमिनी AI असिस्टेंट

जनरल मोटर्स (GM) ने घोषणा की है कि 2026 से उसकी कई कारों, ट्रकों और SUV में गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असिस्टेंट जेमिनी को शामिल किया जाएगा। यह सिस्टम ड्राइवर से बात करने, कार की स्थिति बताने और रखरखाव की जानकारी देने में मदद करेगा। इसके साथ ही, यह हीटर या AC को वाहन में बैठने से पहले ही चालू करने जैसे काम भी कर सकेगा। कंपनी का कहना है कि इससे ड्राइविंग अनुभव और भी आसान हो जाएगा।

लाभ मौजूदा वॉइस असिस्टेंट से होगा बेहतर प्रदर्शन GM के उपाध्यक्ष डेव रिचर्डसन ने कहा कि जेमिनी मौजूदा वॉइस असिस्टेंट की तुलना में कहीं अधिक सटीक और समझदार होगा। पुराने सिस्टम में सही उच्चारण या खास शब्दों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन जेमिनी बड़े भाषा मॉडल पर आधारित है, इसलिए यह सामान्य बोलचाल में भी समझ सकता है। इससे ड्राइवर को सही और तेज जवाब मिलेंगे। यह गूगल बिल्ट-इन सिस्टम की जगह लेगा जो अभी कई GM वाहनों में मौजूद है।

सुविधा वेब इंटीग्रेशन से बढ़ेगी सुविधा गूगल जेमिनी में वेब इंटीग्रेशन फीचर भी शामिल होगा, जिससे ड्राइवर वाहन चलाते समय किसी स्थान या रास्ते से जुड़ी जानकारी पूछ सकेगा। उदाहरण के तौर पर, ड्राइवर पुल या सड़क के इतिहास के बारे में सीधे चैटबॉट से सवाल कर सकेगा। कंपनी ने बताया कि यह AI असिस्टेंट ऑनस्टार से लैस वाहनों में ओवर-द-एयर अपडेट के रूप में जोड़ा जाएगा और 2015 के बाद बने पुराने मॉडल में भी इसका उपयोग संभव होगा।