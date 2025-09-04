सेकंड-हैंड लक्जरी कार खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान?

आजकल लोग कम कीमत में आराम और स्टेटस पाने के लिए सेकंड-हैंड लक्जरी कारें खरीदना पसंद करते हैं। नई गाड़ियों की तुलना में ये काफी सस्ती पड़ती हैं, लेकिन इनके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं। अगर सही तरह से जांच-पड़ताल किए बिना कार खरीद ली जाए तो बाद में परेशानी हो सकती है। ऐसे में सेकंड-हैंड लक्जरी कार खरीदते समय कुछ खास सावधानियां बरतना बहुत जरूरी होता है।

#1 सर्विस हिस्ट्री और दस्तावेजों की जांच लक्जरी कार खरीदते समय सबसे पहले उसकी सर्विस हिस्ट्री और दस्तावेजों को अच्छे से जांचना चाहिए। कार की रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और टैक्स से जुड़े सभी कागज साफ-सुथरे, असली और अपडेटेड होने चाहिए। इसके साथ ही कार कितनी बार सर्विस हुई है और क्या उसमें कोई बड़ी खराबी ठीक कराई गई है, ये देखना भी बेहद जरूरी है। अधूरे या गलत कागज भविष्य में गम्भीर और बड़ी कानूनी परेशानी खड़ी कर सकते हैं।

#2 टेस्ट ड्राइव और तकनीकी जांच सेकंड-हैंड लक्जरी कार सिर्फ देखने में ही अच्छी लगे, यह काफी नहीं है। कार खरीदने से पहले हमेशा टेस्ट ड्राइव करनी चाहिए। ड्राइव के दौरान इंजन की आवाज, ब्रेक की पकड़ और स्टीयरिंग की स्थिति पर खास ध्यान दें। साथ ही, किसी भरोसेमंद और अनुभवी मैकेनिक से कार की पूरी गहराई से जांच करवाना भी बेहद जरूरी है। इससे जल्दी पता चलेगा कि कार में कोई छिपी गंभीर खराबी तो नहीं है।