नई इलेक्ट्रिक कार खरीदते समय किन बातों का देना चाहिए ध्यान?

आजकल पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक कार लोगों की पहली पसंद बन रही है। सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। ऐसे में अगर कोई नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने का सोच रहा है, तो उसे सिर्फ स्टाइल और फीचर्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सही चुनाव के लिए कुछ जरूरी बातों पर गौर करना बहुत जरूरी हो जाता है।

#1 बैटरी और चार्जिंग पर ध्यान नई इलेक्ट्रिक कार खरीदते समय सबसे अहम चीज बैटरी और चार्जिंग क्षमता है। बैटरी की लाइफ और चार्जिंग का समय यह तय करता है कि कार लंबे समय तक कितनी उपयोगी होगी। ग्राहक को यह देखना चाहिए कि कार की बैटरी कितनी किलोमीटर की रेंज देती है और कितनी जल्दी चार्ज होती है। इसके साथ ही, पास में चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हैं या नहीं, यह भी जांचना जरूरी है।

#2 कीमत और सब्सिडी की जानकारी इलेक्ट्रिक कारें फिलहाल पेट्रोल-डीजल कारों की तुलना में थोड़ी महंगी आती हैं। ऐसे में ग्राहक को कीमत की तुलना करने के साथ-साथ सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी की भी जानकारी लेनी चाहिए। कई राज्यों में EV खरीदने पर अतिरिक्त छूट दी जाती है और इससे लागत कम हो सकती है। इसके अलावा, लोन की आसान किस्तें और कम रखरखाव खर्च को ध्यान में रखकर कार चुनना हमेशा अधिक फायदेमंद रहता है।