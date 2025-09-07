गाड़ी की सुरक्षा को मजबूत बना देंगी ये 5 एक्सेसरीज, जानिए इनके फायदे 

वर्तमान में आने वाली कारें आरामदायक फीचर्स के साथ-साथ बेहतरीन सुरक्षा सुविधाओं के साथ आती हैं, लेकिन एंट्री-लेवल मॉडल्स में इनकी कमी देखने को मिलती हैं। इसके बावजूद लोग अपनी गाड़ी को परिवार के लिए सुरक्षित करने की मंशा रखते हैं। ऐसे में वे ऑफ्टरमार्केट एक्सेसरीज लगवाकर इन कमियों को दूर कर सकते हैं। आज हम आपको कार की सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए 5 एक्सेसरीज के बारे में बता रहे हैं।

#1 फॉग लैंप ज्यादातर गाड़ियां फॉग लैंप के साथ आती हैं, लेकिन अभी भी कई कार निर्माता अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाले एंट्री-लेवल मॉडल्स में फॉग लैंप नहीं देती हैं। यही कारण है कि ड्राइविंग के दौरान समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह एक्सेसरीज खरीदना एक अच्छा निर्णय हो सकता है। यह न केवल कोहरे के दौरान सड़कों की दृश्यता बढ़ाते हैं, बल्कि भारी बारिश और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपको आसानी से गाड़ी चलाने में मदद करते हैं।

#2 डैशकैम अगर आपने नई कार खरीदी है या उसकी सुरक्षा को बढ़ाना चाहते हैं तो डैश कैमरा एक स्मार्ट कार एक्सेसरी हो सकती है, जो सुरक्षित ड्राइविंग के लिए आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। डैशकैम न सिर्फ आपकी कार को चोरी से बचाता है, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में भी आपकी काफी मदद करता है। यह दुर्घटना के समय आस-पास के दृश्यों को रिकॉर्ड कर सबूत के तौर पर काम करता है। इसके अलावा बीमा क्लेम पास कराने में सहायक होता है।

#3 टायर प्रेशर गेज अक्सर इस नजरअंदाज कर दिए जाने के बावजूद गाड़ी चलाते समय टायर का प्रेशर सुरक्षा का एक अहम हिस्सा होता है। कम हवा वाला टायर आमतौर पर सामान्य से ज्यादा गर्मी पैदा करता है, जिससे यह फट सकता है और ज्यादा घिसने का भी कारण बन जाता है। इसके अलावा, तेज रफ्तार पर कम हवा वाला टायर असंतुलन पैदा कर दुर्घटना का कारण बन सकता है। इससे बचने के लिए टायर प्रेशर गेज रखना समझदारी भरा फैसला हो सकता है।

#4 टायर इंफ्लेटर यात्रा के दौरान कभी भी टायर खराब हो सकता है। लंबे और सुनसान रास्ते पर टायर मरम्मत की दुकान मिलना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में गाड़ी में टायर इंफ्लेटर होने से आप और आपके परिवार के लोग सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। इसकी मदद से आप कम हवा वाले टायर को ठीक कर सकते हैं। साथ ही मरम्मत की दुकान तक पहुंचने से पहले पंक्चर हुए टायर में अस्थायी रूप से हवा भर सकते हैं।