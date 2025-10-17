बाइक के इंजन की लाइफ बढ़ाने के लिए किन छोटी-छोटी बातों का रखना चाहिए ध्यान?

बाइक का इंजन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसकी सही देखभाल करना बेहद जरूरी है। अगर इंजन ठीक से काम करे, तो बाइक की परफॉरमेंस भी बढ़िया रहती है और लंबी दूरी की यात्रा सुरक्षित होती है। छोटे-छोटे ध्यान देने वाले कदम इंजन की लाइफ को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। नियमित मेंटेनेंस और सही उपयोग से इंजन की खराबी और मोटर रिपेयर की जरूरत कम हो जाती है।

#1 इंजन ऑयल और फिल्टर की सही देखभाल अपने बाइक के इंजन की उम्र बढ़ाने के लिए सबसे पहले ध्यान दें कि ऑयल समय पर बदला जाए, क्योंकि पुराने या गंदे ऑयल से इंजन जल्दी खराब हो सकता है। इसके अलावा, एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर की सफाई या बदलना जरूरी है। इससे इंजन को सही मात्रा में हवा और तेल मिलती रहती है और परफॉरमेंस बनी रहती है। नियमित फिल्टर चेकिंग से इंजन के हिस्सों में घर्षण कम होता है।

#2 सही ड्राइविंग और गर्म होने पर ध्यान बाइक का इंजन तभी लंबा चलता है जब उसे सही तरीके से सावधानीपूर्वक और नियमित रूप से चलाया जाए। अचानक तेज रफ्तार में बाइक न चलाएं और लंबे समय तक बिना ब्रेक के न चलाएं। बाइक को गर्म होने पर ही चलाना चाहिए और स्टार्ट करते समय थोड़ा इंजन वार्म-अप करना बेहद जरूरी है। इससे इंजन के अंदर के हिस्सों में अनावश्यक घर्षण नहीं होता और बाइक लंबे समय तक सही तरीके से ठीक रहती है।