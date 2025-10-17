कार से धुआं या अजीब आवाज आने पर क्या करें?

कार चलाते समय अगर धुआं उठने लगे या कोई अजीब आवाज सुनाई दे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह इंजन, ब्रेक या अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों में समस्या का संकेत हो सकता है। समय पर सही कदम उठाने से बड़ी दुर्घटना या नुकसान से बचा जा सकता है। चालक को तुरंत सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोककर स्थिति का जायजा लेना चाहिए और अनजान तरीके से ड्राइविंग जारी नहीं करनी चाहिए।

#1 धुआं आने पर तुरंत उठाएं ये कदम अगर कार से सफेद, नीला या काला धुआं निकल रहा है, तो सबसे पहले गाड़ी को सड़क किनारे सुरक्षित स्थान पर रोकें। इंजन को बंद करें और बोनट खोलकर निरीक्षण करें। पानी, तेल या कूलेंट लीक हो सकता है। किसी हल्की समस्या को तुरंत पहचानकर समाधान करना जरूरी है। अगर खुद हल नहीं कर पा रहे हैं, तो विशेषज्ञ मैकेनिक की मदद लें और कार को तुरंत सर्विस सेंटर ले जाएं।

#2 अजीब आवाज सुनने पर सावधान रहें अगर गाड़ी में खड़खड़ाहट, घर्षण या सीटी जैसी तेज आवाज सुनाई दे, तो तुरंत ड्राइविंग रोक दें और सुरक्षित जगह पर गाड़ी खड़ी करें। आवाज ब्रेक, टायर, सस्पेंशन या इंजन से आ सकती है। इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है और वाहन को नुकसान पहुंचा सकता है। वाहन के विभिन्न हिस्सों की पूरी जांच करें। आवाज की गंभीरता पर ध्यान दें, हल्की आवाज भी भविष्य में बड़ी समस्या का संकेत हो सकती है।