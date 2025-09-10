कार की सर्विसिंग के दौरान क्या जांचना चाहिए?

कार का नियमित सर्विसिंग कराना सिर्फ गाड़ी की उम्र बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा और बेहतर ड्राइविंग अनुभव के लिए भी जरूरी है। बहुत से लोग कार सर्विसिंग को केवल ऑयल बदलने तक सीमित मानते हैं, लेकिन असल में यह पूरी गाड़ी की जांच का मौका होता है। सही सर्विसिंग न होने पर कार बीच रास्ते में रुक सकती है और बड़े खर्च की वजह भी बन सकती है।

#1 इंजन ऑयल और फिल्टर की जांच कार सर्विसिंग के दौरान इंजन ऑयल और फिल्टर की जांच सबसे पहले करनी चाहिए। इंजन ऑयल समय पर बदले बिना गाड़ी के इंजन को भारी नुकसान हो सकता है। पुराने या गंदे ऑयल फिल्टर को समय रहते बदलना जरूरी है, ताकि इंजन की परफॉर्मेंस और माइलेज सही बनी रहे। सर्विस सेंटर पर यह जांचना चाहिए कि नया ऑयल कंपनी की गाइडलाइन और क्वालिटी के हिसाब से डाला गया है या नहीं।

#2 ब्रेक और टायर की सही देखभाल कार सर्विसिंग में ब्रेक पैड, ब्रेक ऑयल और टायर की स्थिति को ध्यान से देखना जरूरी है। घिसे हुए ब्रेक पैड बदलवाना सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम होता है। वहीं, टायर में हवा और ट्रेड की स्थिति सही होना चाहिए। अगर टायर का ग्रिप कम है या उसमें दरारें हैं, तो उन्हें तुरंत बदलना चाहिए। समय पर इनकी जांच आपकी गाड़ी को सड़क पर ज्यादा सुरक्षित बनाए रखती है।