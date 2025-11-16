क्या हादसे के समय सुरक्षा देता है एडजेस्टेबल हेडरेस्ट? जानिए इसके फायदे
क्या है खबर?
कारों में सुरक्षा के लिए गाड़ियों में एयरबैग और सीटबेल्ट जैसे फीचर्स को जितनी प्राथमिकता दी जाती है, उतना हेडरेस्ट या हेड रेस्ट्रेंट के बारे में नहीं सोचा जाता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट कार में सबसे कम चर्चित सुरक्षा सुविधाओं में से एक है, जबकि यह भी सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह फीचर कम बजट वाली कारों में देखने को नहीं मिलता है। आइये जानते हैं एडजेस्टेबल हेडरेस्ट कैसे काम करता है और इसके फायदे क्या हैं।
एडजेस्टेबल हेडरेस्ट
ऐसे काम करता है हेडरेस्ट
एडजस्टेबल हेडरेस्ट कार में बैठे हुए व्यक्ति को अपनी शारीरिक बनावट के अनुसार रखने की सुविधा देते हैं। सभी हेडरेस्ट एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ आपको ऊंचाई बढ़ाने की सुविधा देते हैं, जबकि कुछ में झुकाव को एडजेस्ट किया जा सकता है। सही स्थिति में रखे जाने पर ये आपकी गर्दन को इधर-उधर जाने से राेकते हैं, जिससे सामने या पीछे से टक्कर लगने पर गर्दन में लगने वाली चोटों को कम करने में मदद मिलती है।
फायदा
क्या है इस फीचर के फायदे?
यह फीचर टक्कर से होने वाले नुकसान के गंभीर परिणामों को कम करता है। निश्चित कद-काठी वाले ड्राइवर की गर्दन में मोच आने से बचाव करता है, लेकिन छोटे या लंबे कद वाले लोगों को गंभीर चोट पहुंचा सकता है। इसके साथ ही पीछे से टक्कर लगने पर गर्दन को पीछे की ओर जाने से बचाते हैं। हेडरेस्ट यात्रियों को आराम से सिर टिकाने की सुविधा देते हैं और लंबी यात्राओं के दौरान बहुत उपयोगी होता है।