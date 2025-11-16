हादसे के वक्त हेडरेस्ट गर्दन को चोट लगने से बचाते हैं (तस्वीर: फ्रीपिक)

क्या हादसे के समय सुरक्षा देता है एडजेस्टेबल हेडरेस्ट? जानिए इसके फायदे

क्या है खबर?

कारों में सुरक्षा के लिए गाड़ियों में एयरबैग और सीटबेल्ट जैसे फीचर्स को जितनी प्राथमिकता दी जाती है, उतना हेडरेस्ट या हेड रेस्ट्रेंट के बारे में नहीं सोचा जाता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट कार में सबसे कम चर्चित सुरक्षा सुविधाओं में से एक है, जबकि यह भी सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह फीचर कम बजट वाली कारों में देखने को नहीं मिलता है। आइये जानते हैं एडजेस्टेबल हेडरेस्ट कैसे काम करता है और इसके फायदे क्या हैं।