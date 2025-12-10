पहली बार पहाड़ी रास्तों पर चलाने जा रहे गाड़ी, इन छोटी-छोटी बातों का रखें ध्यान 

कई लोगों को सर्दियों में पहाड़ी इलाकों की सैर करना आकर्षक लगता है। इस दौरान ज्यादातर अपनी कार से सफर करना पसंद करते हैं। नियमित रूप से पहाड़ों पर जाने वाले लोग अक्सर अपने अनुभव के कारण कुशल ड्राइवर बन जाते हैं, लेकिन जो कभी-कभार वहां जाते हैं, उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक छोटी-सी चूक गंभीर परिणाम दे सकती है। आइये जानते हैं पहली बार पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाते समय किन बातों का ध्यान रखें।

सर्विस सफर पर निकलने से पहले यह काम जरूरी पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाने के लिए इसका एकदम फिट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी-सी कमी भी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। इससे मुश्किल बढ़ सकती है। सफर पर निकलने से पहले अपनी कार की सर्विसिंग करवाना उचित है। अगर, पूरी सर्विसिंग संभव न हो तो कम से कम ब्रेक, HVAC, विंडशील्ड वाइपर और बैटरी की जांच जरूर कर लें और खराबी हो तो ठीक करा लें। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि टायर अच्छी स्थिति में हों।

ओवरटेकिंग ओवरटेक करने से बचें पहाड़ी सड़कें आमतौर पर घुमावदार और संकरी होती हैं, जिनमें अक्सर एक तरफ खड़ी ढलानें होती हैं। जब तक बहुत जरूरी न हो, तब तक ओवरटेक करने से बचें। मोड पर तो इस तरह की गलती कभी करने की कोशिश न करें। आगे वाला वाहन जब बहुत धीमी गति से चल रहा हो और सही संकेत देने के बाद ही ओवरटेक करें। एक समय में एक से ज्यादा वाहनों को ओवरटेक न करें।

ब्रेकिंग ब्रेक पर रखें पूरा ध्यान ऐसे रास्तों पर चाहे चढ़ाई हो या ढलान, ब्रेक काफी दबाव झेलते हैं। घिसावट से बचने के लिए इनका इस्तेमाल कम से कम करें। ढलान पर उतरते समय ब्रेक धीरे से लगाएं। तेज ब्रेक लगाने से ब्रेक पैड गर्म होकर फेल हो सकते हैं। इस दौरान सिर्फ ब्रेक पैडल के बजाय इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल एक बेहद कारगर तरीका है। मोड़ का अंदाजा लगाने के लिए सड़क पर ध्यान केंद्रित करें और वहां पहुंचने पर थोड़ा पहले ब्रेक लगाएं।

लेन बदलना लेन से न भटकें जब तक ओवरटेक करना जरूरी न हो, तब तक अपनी लेन में ही रहें। पहाड़ी सड़कों के मनोरम दृश्य ध्यान भटका सकते हैं, जिससे ड्राइवर अपनी लेन से चूक सकता है। इससे हादसे का खतरा रहता है। आप उचित स्थान पर गाड़ी पार्क कर प्रकृति के नजारे देख सकते हैं। इसके अलावा सुंदर वादियों को देखने के लिए गाड़ी की गति को भी अचानक से कम न करें। इससे पीछे चल रहा वाहन आपकी गाड़ी से टकरा सकता है।

गति-गियर उचित गति और गियर का इस्तेमाल ऐसी सड़कों पर अक्सर कोहरा रहता है, जिससे दृश्यता कमजोर हो जाती है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप एक निर्धारित कम गति पर गाड़ी चलाएं। इसके अलावा सामने वाले वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। इससे आपको सामने वाले वाहन के ब्रेक लगाने पर अचानक से बनी परिस्थित में प्रतिक्रिया करने के लिए समय मिल जाता है। ऊंचाई पर चढ़ते समय निचले गियर में रहें और ढलान पर एक गियर ऊपर रखें। न्यूट्रल में करने गलती न करें।