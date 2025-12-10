कार खरीदने के लिए करें सही समय का इंतजार, जानिए कब रहेगा फायदेमंद 

महीने

महीने में कब खरीदना ज्यादा फायदेमंद?

महीने का अंत: अक्सर महीने के अंत में कार खरीदना बेहतर होता है। डीलरशिप इस समय अपने मासिक बिक्री लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपके लिए आकर्षक छूट या प्रोत्साहन दे सकते हैं। साल की समाप्ति: अक्टूबर से दिसंबर तक नई कार खरीदने के लिए बेहतरीन महीने होते हैं। इस दौरान आकर्षक छूट ऑफर दिए जाते हैं। दिसंबर में नए साल के मॉडल आने लगते हैं, ऐसे में कंपनियां पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए छूट बढ़ा देती हैं।