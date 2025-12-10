LOADING...
महिने के अंत में नई कार खरीदना सबसे फायदेमंद होता है

कार खरीदने के लिए करें सही समय का इंतजार, जानिए कब रहेगा फायदेमंद 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Dec 10, 2025
08:32 am
क्या है खबर?

घर बनाने के बाद अपनी कार खरीदना दूसरा बड़ा सपना होता है, लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि इसके लिए सबसे सही समय कौनसा है, क्योंकि इसका कीमत पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। सही समय पर गाड़ी लेने के फैसले से आप छूट के साथ-साथ कई तरह के फायदे उठा सकते हैं। आइये जानते हैं किस वक्त कार खरीदना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

महीने 

महीने में कब खरीदना ज्यादा फायदेमंद?

महीने का अंत: अक्सर महीने के अंत में कार खरीदना बेहतर होता है। डीलरशिप इस समय अपने मासिक बिक्री लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपके लिए आकर्षक छूट या प्रोत्साहन दे सकते हैं। साल की समाप्ति: अक्टूबर से दिसंबर तक नई कार खरीदने के लिए बेहतरीन महीने होते हैं। इस दौरान आकर्षक छूट ऑफर दिए जाते हैं। दिसंबर में नए साल के मॉडल आने लगते हैं, ऐसे में कंपनियां पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए छूट बढ़ा देती हैं।

सप्ताह 

सप्ताह के कौनसे दिनों में जाएं शोरूम?

सप्ताह की शुरुआत: सप्ताहांत में शोरूम ग्राहकों से भरे होते हैं। भीड़-भाड़ अधिक होने के कारण आपको अच्छी डील नहीं मिलेगी। इसलिए सप्ताह की शुरू में डीलरशिप पर जाना सही रहता है। इन दिनों में ग्राहक कम होंगे तो आपको विशेष छूट मिल सकती है। सीजनल छूट: स्वतंत्रता दिवस, दशहरा, दिवाली और नए साल जैसे मौकों पर छूट और कई लाभ मिलते हैं। मार्च में खरीद: टैक्स बचाने के लिए मार्च में कार खरीदना सही रहता है।

