टाटा से लेकर हुंडई इलेक्ट्रिक कारों पर दे रही भारी छूट, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
अगर, आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह आपके लिए सबसे अच्छा वक्त है, क्योंकि कार निर्माता साल के अंत में भारी छूट दे रही हैं। हाल ही में GST में की गई कटौती के बाद खरीदारों का रुझान पेट्रोल-डीजल मॉडल्स की ओर बढ़ गया है, जिससे इलेक्ट्रिक कारों का स्टॉक बढ़ता जा रहा है। नए साल में कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका के चलते निर्माता स्टॉक खत्म करने के लिए आक्रामक छूट दे रहे हैं।
टाटा मॉडल
टाटा की गाड़ियों पर मिलेगी इतनी छूट
टाटा मोटर्स की टियागो EV पर 1.65 लाख रुपये की छूट दी जा रही है, जबकि नेक्सन EV पर 1.5 लाख रुपये की बचत की जा सकती है। इन गाड़ियों की शुरुआती कीमत क्रमश: 7.99 लाख और 12.49 लाख रुपये है। साथ ही टाटा पंच इलेक्ट्रिक पर 1.75 लाख और कर्व EV को 3.5 लाख रुपये की छूट के साथ खरीद सकते है। पंच EV की कीमत 9.99 लाख और कर्व EV की 17.49 लाख रुपये से शुरू होती है।
सर्वाधिक छूट
इस मॉडल पर मिलेगी सर्वाधिक छूट
इस महीने XEV9e खरीदने पर महिंद्रा एंड महिंद्रा 3.5 लाख रुपये की छूट पाने का मौका दे रही है। इसकी कीमत 21.90 लाख रुपये से शुरू होती है। इसके अलावा कंपनी की दूसरी इलेक्ट्रिक SUV BE 6 पर भी 2.5 लाख रुपये तक का फायदा मिल रहा है। इस गाड़ी की शुरुआती कीमत 18.90 लाख रुपये है। सबसे ज्यादा फायदा हुंडई आयोनिक-5 पर 7 लाख रुपये तक दिया जा रहा है। इसकी कीमत 46.05 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) है।