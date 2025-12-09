इलेक्ट्रिक कारों पर इस महीने भारी छूट मिल रही है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

टाटा से लेकर हुंडई इलेक्ट्रिक कारों पर दे रही भारी छूट, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

अगर, आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह आपके लिए सबसे अच्छा वक्त है, क्योंकि कार निर्माता साल के अंत में भारी छूट दे रही हैं। हाल ही में GST में की गई कटौती के बाद खरीदारों का रुझान पेट्रोल-डीजल मॉडल्स की ओर बढ़ गया है, जिससे इलेक्ट्रिक कारों का स्टॉक बढ़ता जा रहा है। नए साल में कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका के चलते निर्माता स्टॉक खत्म करने के लिए आक्रामक छूट दे रहे हैं।