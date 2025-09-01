चीन में प्रधानमंत्री मोदी की सवारी बनी होंगकी लिमोजीन कार, क्या है इसकी खासियत?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में शामिल होने चीन पहुंचे हैं। इस दौरान वह चीन चीन की विशेष कार होंगकी L5 लिमोजीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह वही कार है, जिसे राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी राजकीय कार के रूप में उपयोग करते हैं। यह लिमोजीन केवल शीर्ष चीनी नेताओं और चुनिंदा विदेशी मेहमानों के लिए आरक्षित रहती है। साल 2019 में महाबलीपुरम दौरे पर शी जिनपिंग भी इसी कार से यात्रा कर चुके हैं।

खासियत शानदार ताकत और दमदार इंजन वाली कार होंगकी L5 में 6.0-लीटर का दमदार V12 इंजन दिया गया है, जो 400 से अधिक हॉर्सपावर पैदा करता है। यह कार लगभग 8.5 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड करीब 210 किलोमीटर प्रति घंटा है। लगभग 5.5 मीटर लंबी और 3 टन से भारी इस कार में ऑल-व्हील ड्राइव, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरे जैसी आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं भी मौजूद हैं।

कीमत आलीशान इंटीरियर और शानदार कीमत अंदर से होंगकी L5 बेहद शानदार है। इसमें प्रीमियम लेदर सीटें, लकड़ी की सजावट और जेड इनले जैसे विशेष डिजाइन दिए गए हैं। पीछे की सीटों में मसाज, हीटिंग, वेंटिलेशन और मनोरंजन स्क्रीन जैसी लक्जरी सुविधाएं मौजूद हैं। इसकी कीमत लगभग 50 लाख युआन (करीब 7 करोड़ रुपये) है, जिससे यह चीन की सबसे महंगी प्रोडक्शन कार बन जाती है। इसे चीन में 'मेड इन चाइना' लक्जरी कार का प्रतीक माना जाता है।