कार का तेल टैंक हमेशा आधा भरकर रखने से क्या होता है फायदा?

कार चलाने वालों के लिए ईंधन से जुड़ी छोटी-छोटी आदतें काफी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। इनमें से एक है तेल टैंक को हमेशा कम से कम आधा भरा रखना। यह न सिर्फ कार के इंजन को बेहतर स्थिति में रखता है, बल्कि अचानक आने वाली मुश्किलों से भी बचाता है। आज हम जानेंगे कि इस आदत से आपको लंबे समय में क्या-क्या फायदे और सुरक्षा लाभ मिल सकते हैं।

#1 इंजन पर कम दबाव जब टैंक में हमेशा आधा ईंधन रहता है, तो इंजन पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। खाली टैंक की स्थिति में इंजन तक गंदगी और हवा जाने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे कार की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। हालांकि,आधा टैंक रखने से ईंधन सप्लाई स्मूथ रहती है और इंजन लंबे समय तक बेहतर काम करता है। इससे रिपेयर का खर्च भी काफी हद तक कम हो जाता है और कार अधिक भरोसेमंद रहती है।

#2 पंप और पाइपलाइन सुरक्षित तेल पंप और पाइपलाइन तब ज्यादा नुकसान झेलते हैं, जब टैंक लगभग खाली हो जाता है। खाली टैंक से पंप को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और पाइप में हवा या गंदगी खिंचने लगती है। अगर टैंक आधा भरा रहे तो पंप हमेशा सुरक्षित रहता है और पाइपलाइन पर भी दबाव कम होता है। इससे कार की उम्र बढ़ती है और खराबी की संभावना घटती है, साथ ही प्रदर्शन स्थिर बना रहता है।